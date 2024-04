Designan a Diana Rosales Reyes como nueva presidenta municipal de Churumuco

En sesión de pleno, el Congreso de Michoacán designó a la presidenta municipal sustituta de Churumuco, Diana Alejandra Rosales Reyes, luego de que el alcalde constitucional Guillermo Torres Rojas fuera asesinado.

Tras el crimen en contra del munícipe, ocurrido en Morelia el pasado 30 de marzo, Alejandra Rosales, quien ostentaba el cargo de síndico municipal, fue propuesta para ocupar la alcaldía del municipio ubicado en la región sierra de la entidad.

Sustituyen al alclade Guillermo Torres Rojas Foto: Especial @hdez_manzano

Tras la toma de protesta en la sede del Congreso de Michoacán, la ahora alcaldesa sustituta reconoció tener temor ante la situación que atraviesa su municipio y por la forma en que su antecesor perdió la vida.

“Me genera temor tomar este cargo, creo que es normal, ante la incertidumbre, ante la zozobra, no sabemos qué fue lo que pasó, por eso es que me da temor”, expresó Diana Alejandra, quien agregó, no ha recibido amenazas.