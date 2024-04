Así era el motel clandestino donde retenían a mujeres de otros estados y almacenaban droga

Durante la tarde del miércoles 10 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) catearon un inmueble en la colonia Merced, alcaldía Cuauhtémoc, donde un grupo de hombres presuntamente almacenaban drogas y explotaban sexualmente a mujeres.

El caso fue vitalizado en redes sociales como la bodega disfrazada de “motel” en la Merced; sin embargo, las indagatorias de la Policía capitalina, que iniciaron por una denuncia ciudadana, advierten que podría tratarse de un sitio donde se comete el delito de trata de personas; asimismo, este jueves 11 se difundió el video de cómo luce el interior de dicho inmueble.

Difunden video del “motel” clandestino

Fue el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) quien, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) publicó un video del recorrido al interior del inmueble donde probablemente se explotó sexualmente a decenas de mujeres y se retenían contra su voluntad.

De acuerdo con las imágenes, se aprecia que el piso (en ese momento lleno de elementos de la SSC) contaba con muros falsos para hacer las divisiones de lo que serían los cuartos donde se quedaban las víctimas.

Letrero al interior de una habitación Foto: X / @C4jimenez

La división de cada cuarto no llegaba al techo, pues el muro de tablarroca que se levantaba no era muy alto; asimismo, cada división contaba con una cama individual, un tomacorriente, iluminación con una lámpara ahorradora y un letrero con faltas de ortografía que probablemente decía: “Ojo, depositen bien el papel cada vez que ocupen los cuartos y no dejen cerrada la puerta. Gracias”.

Entre lavabos, jabones, esponjas, paraguas viejos, ventiladores, cestos de basura y una cocina sin equipamiento, los cuartos estaban aplicados uno tras otro sobre un pasillo improvisado con puertas corrientes e incompletas. Ahí, los elementos de la Policía comenzaron a catear como parte de sus tareas para detener los delitos de alto impacto.