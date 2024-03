8M: AMLO llama a manifestarse pacíficamente y sin capucha

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica y con los rostros descubiertos, “que se quiten la capucha”. Sin pregunta de por medio, afirmó que se respeta el derecho a la libre manifestación y se garantizan las libertades.

Invitó a manifestarse de manera pacífica

“Aprovecho también para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación, de expresión, como era antes”, aseguró.

“Nada más decir que se procure protestar, manifestarse que es un derecho de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la catedral, el Palacio Nacional”, expresó en las instalaciones de la 12 Batallón de Infantería.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que como se vive en un país libre, se pueden expresar sin cubrirse el rostro. Recalcó que no se trata de un mandato o instrucción, más bien una recomendación respetuosa, pues afirmó que en México se vive libremente y con democracia. Agregó que se debe actuar en todo momento con el principio de la no violencia.

