Este 8 de marzo millones de mujeres - en todo el país - se preparan para tomar las calles de las principales ciudades y salir a manifestarse en contra de las desigualdad y la discriminación que aún viven en los diferentes ámbitos de sus vidas, así como las injusticias y los diferentes tipos de violencia, principalmente los feminicidios.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en el sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Y, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios no cesan y van en aumento en todo el país.

Sigue leyendo:

Revelan la causa de muerte de Melany, su cuerpo fue hallado en un hotel de carretera Toluca-Naucalpan

Suma 2 horas bloqueo en avenida Arneses, Iztapalapa por feminicidio de Azul

¿Cuántos feminicidios se registraron en 2023?

En 2023 se registraron más de 800 feminicidios. Foto: cuartoscuro.

Los datos del SESNSP evidencian que, tan solo en 2023, se registraron 832 delitos que fueron tipificados como feminicidios, entendiendo como feminicidios los crímenes donde se privó de la vida a una mujer por razones de género. No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONGs) sugieren que las cifras podrían ser mayor, ya que no todos los homicidios de mujeres son tipificados como feminicidios.

El mes más violento fue el de marzo, cuando se registraron 85 feminicidios; seguido de junio, con 83 delitos tipificados como feminicidio. El pasado mes de enero, de 2024, se contabilizaron al menos 55 feminicidios en los diferentes estados de la República Mexicana.

¿Cuáles estados son focos rojos de feminicidios este 2024?

Según las estadísticas del SESNSP, hasta el mes de enero hay al menos cinco estados que son considerados focos rojos de feminicidio. Estas son las entidades en las que se ha registrado un mayor número de casos y por ende son las más violentas contra mujeres, adolescentes y niñas.

Estado de México: desde el año 2018, durante la administración del priísta Alfredo del Mazo Maza, esta entidad se ha posicionado como el estado con más feminicidios a nivel federal. En lo que va del mes de enero se han registrado un total de 10 casos que fueron tipificados como feminicidios. Nuevo León: la entidad que quedó en segundo lugar tuvo un acumulado de 6 casos que fueron tipificados como feminicidios. Veracruz: Seguido de Nuevo León, el tercer estado que es un foco rojo en materia de feminicidios es Veracruz. La entidad sumó 6 feminicidios durante el año pasado. Ciudad de México: la capital del país se ubicó en el cuarto puesto, con un total de 357 feminicidios durante 2023. Sonora : el quinto lugar reportó 288 muertes de mujeres que fueron tipificadas como feminicidios.

Otras cinco entidades que resultan ser un foco rojo para las mujeres son: Chihuahua (con 3 feminicidios en enero); Chiapas (con 2 feminicidios); Michoacán (2feminicidios); Morelos (2); y Puebla (con 2 feminicidios en el mes de enero 2024).