Doble Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa por no respetarlo durante la contingencia ambiental?

La tarde del pasado 6 de marzo las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activaron la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con los reportes de la dependencia, se registró una concentración máxima que alcanzó los 179 ppb de ozono en la estación Atizapán y posteriormente se mantuvieron condiciones muy adversas.

Con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes, la CAMe dio a conocer que - para este jueves 7 de marzo - se activó el programa "Doble Hoy No Circula", el cual establece medidas aplicables a la circulación para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles.

La contingencia se activó la tarde del miércoles. Foto: captura de pantalla.

¿Qué autos no circulan este jueves 7 de marzo?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3 ,5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2 .

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

La contingencia de activó ayer por la tarde. Foto: @CAMegalopolis.

¿Cuáles son las multas por no respetar el Doble Hoy No Circula?

Las autoridades han recordado que existen multas para sancionar a los automovilistas que no respeten las restricciones de tránsito. Actualmente, ir en contra del Doble Hoy No Circula amerita una sanción económica equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente cuesta 108.57 pesos.

En este sentido, las multas podrán ir desde los 2 mil 74.8 pesos, hasta los 3 mil 112.2 pesos. Cabe mencionar que, en caso de no pagar la multa, las autoridades remitirán los vehículos al corralón y estas unidades no podrán verificar hasta que no se salde la multa; además, los conductores que no paguen la multa se harán acreedores a una nueva multa y terminarán pagando más del doble.