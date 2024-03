Doble Hoy No Circula jueves 7 marzo tras la activación de Contingencia ambiental

Por la activación de la Contingencia Ambiental en el Valle de México este jueves 7 de marzo, el programa Doble Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, además de los autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2 en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México de las 5:00 hrs a las 22:00 hrs.

También se restringe la circulación de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3 ,5, 7 y 9. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Cabe destacar que los 18 municipios del Estado de México en donde aplica el programa son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

¿Cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Aquellos conductores que violen el reglamento del Hoy No Circula podrían enfrentar una multa que varía entre los 2 mil 171 pesos a los 3 mil 257 pesos. Además del arrastre de su vehículo al depósito de vehículos, el cual tendría un costo de 919 pesos a los 2 mil 174 pesos y un costo adicional de 95.00 pesos por cada día que pase en el corralón.

Grúa de la CDMX arrastrando un vehículo. Foto: Cuartoscuro archivo

¿Cómo leer apropiadamente el Calendario del Hoy No Circula?

Para comprender correctamente el Calendario Hoy No Circula, debe tener en cuenta los dos (2) tipos de restricciones que el Programa considera.

La restricción semanal: restringe la circulación un día a la semana. Se determina según el color de engomado o último número de la placa.

La restricción sabatina: limita la circulación dos sábados al mes (Holograma 1 y matrículas sin número) o todos los sábados del mes (Holograma 2 o foráneos).

¿Cómo leer apropiadamente el Calendario del Hoy No Circula?. Foto: CAME

