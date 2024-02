¿Habrá doble hoy no circula este miércoles 28 de febrero?

Desde el 23 de febrero y durante tres días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase I de contingencia ambiental tanto en la Ciudad de México como en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la más larga que se ha tenido desde 2019, debido a la mala calidad del aire.

Esto causó que durante esos días se mantuviera el "Doble hoy no circula", por lo que los vehículos con holograma 1, 2, 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0, entre otros, no pudieran circular. Fue hasta a las 15:00 horas del 25 de febrero que se suspendió. A continuación podrás saber qué autos circulan con normalidad este miércoles.

Debido a la mala calidad del aire, en días pasados se activó la Fase I de contingencia ambiental. Foto: Especial

¿Habrá doble no circula este miércoles 28 de febrero?

Este miércoles no hay "Doble hoy no circula", es decir, aplica con normalidad el "Hoy no circula", por lo que los autos que no podrán transitar durante este día son aquellos que cuentan con el engomado y el último dígito de la placa que lo tienen prohibido, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México.

¿Qué autos no pueden circular en la CDMX y el EDOMEX este 28 de febrero?

De acuerdo con el programa "Hoy No Circula", este miércoles desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, los autos que tienen prohibido transitar en la capital del país y en el Edomex son:

Autos con engomado rojo , terminación de placas 3 y 4

, terminación de placas 3 y 4 Autos con holograma 1 y 2

Los vehículos que circulan sin ninguna restricción y quedan exentos de este programa son los siguientes: