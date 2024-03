AMLO acusa de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum, apunta al excanciller Jorge Castañeda

En medio de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que hay una “guerra sucia” contra su movimiento de la Cuarta Transformación (4T) y su candidata presidencial, aunque no dijo el nombre de ella por la veda electoral; apuntó contra personajes como el excanciller Jorge Castañeda y el PRI.

“Es nada más esto que tiene que ver con la guerra sucia”, dijo el mandatario federal en su conferencia matutina que realizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

AMLO se lanza contra Jorge Castañeda por sus declaraciones sobre Sheinbaum

Fue el segundo día consecutivo que López Obrador se lanzó contra Jorge Castañeda por declaraciones que hizo en un programa televisivo de opinión en las que sugirió “guerra sucia, pero sucia enserio” contra Sheinbaum. El tabasqueño ordenó a su equipo reproducir el video y luego lanzó críticas.

“Dice que él tiene información, dice Castañeda, que los del PRI no quieren la guerra sucia, es lo que dice. Pues es que los del PRI pues ni modo que van a decir abiertamente ‘sí hombre, vamos a la guerra sucia’. Castañeda porque es o dos cosas: o muy ingenuo, inexperto o muy cínico. Pero los del PRI eso no dicen estas cosas así, públicamente, pero sí las hacen”, dijo.

López Obrador también criticó al periodista Ciro Gómez Leyva por señalar que Castañeda no está con el bloque conservador sino no que siempre ha estado en contra.

“Mentira, fue canciller de Fox, y luego fue asesor en la pasada elección presidencial de Ricardo Anaya. Pero no sólo eso, recientemente ha estado asesorando al jefe de todo el bloque conservador, que no crean que son los dirigentes de los partidos, no, el jefe es Claudio X. González y él está vinculado con Claudio X. González, Castañeda, y lo mismo Aguilar Camín y todos ellos”, resaltó.

