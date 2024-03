AMLO solicita a FGR no investigar irrupción de normalistas a Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le pidió de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República (FGR) que no iniciara una investigación por los hechos violentos en Palacio Nacional y enfatizó que no hay detenidos.

Adelantó que se hará una cooperación voluntaria entre los funcionarios para la reposición de la puerta. En las instalaciones de 77 Batallón de Infantería, cuestionó que algunos de los jóvenes que se manifestaron usaron tenis nuevos de una marca reconocida, “¿quién pompó”?.

Numerosos jóvenes y normalistas se manifestaron ayer en las afueras de Palacio Nacional

En la mañanera, expresó su disposición de reunirse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero sin sus abogados en unos 20 días

“Quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación y que no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos. Esto a los papás, a las mamás, que me gustaría hablar con ellos”.

Recalcó que no habrá “carpetazo, es un expediente abierto hasta que sepamos lo que sucedió y, sobre todo, hasta que encontremos a los jóvenes”. El presidente manifestó que no habrá detenidos por la protesta violenta

“Yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación, es que eso es lo que quieren ellos, nos vamos a cooperar, va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta, ya lo dije ayer (…) Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí la vamos a dar a conocer”, enfatizó.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que el gobierno federal se hará cargo de las investigaciones.

“Hay bastantes imágenes, ayer estaban pasando imágenes, acuérdense que ahora la vida pública es cada vez más pública y nos ayuda mucho la gente. No sé si sea cierto, pero ayer estaba yo viendo ya unas fotos de los estudiantes, que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis, no sé si sea cierto, tenis nuevecitos. No voy a decir aquí la marca, porque no le voy a hacer propaganda”, expresó.

