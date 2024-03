Revela AMLO que pidió a Zaldívar y Gertz actuar en contra de Murillo Karam

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que pidió directamente al fiscal general Alejandro Gertz Manero y al entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, “que se actuara” contra el exprocurador Jesús Murillo Karam al ser acusado de diversos delitos durante su gestión al frente del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La confesión del mandatario federal, durante’ la mañanera’ en Palacio Nacional, la hizo cuando defendió nuevamente que él no pidió nada “indebido” al ministro Zaldívar cuando estaba al frente de la Corte.

López Obrador pidió que se actuara en contra de Murillo Karam

Y es que la diputada panista María Elena Pérez-Jaén denunció a Zaldívar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “actuaciones indebidas” en su gestión en la Corte, después de que López Obrador reveló que le pidió al entonces ministro de la Corte intervenir en casos judiciales como el de Emilio Lozoya.

“Lo que sucedía cuando estaba el ministro presidente Zaldívar es que había muy buena relación y cooperación en casos que consideraba fundamentales. Les diría que me acuerdo de uno, porque fueron muy pocos. Me acuerdo de Ayotzinapa, nada más, pero ni siquiera le pedimos que interviniera ante el juez o la jueza sino nada más me reuní con él y con el fiscal (Gertz Manero) porque recibí un informe donde se acusaba al exprocurador y a militares, y había que tomar una decisión. Y platiqué con ellos y les mostré el informe y les pedí que se actuara, que eso era lo que yo consideraba más adecuado”, dijo.

López Obrador dijo que fue “tan importante esa reunión, que a partir de ahí se produjo una rebelión en la Fiscalía, y se describió que el fiscal especial de Ayotzinapa (Omar Gómez Trejo) y los asesores supuestos defensores de derechos humanos no querían que se actuara en contra del procurador (Karam) porque tenían acuerdos”.

Gertz Manero mantuvo reuniones con López Obrador y Arturo Zaldívar

El mandatario dijo que en su último libro “¡Gracias!” documentó que el entonces secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, intervino desde el principio en el caso Ayotzinapa.

“Pero además desde el principio se reunieron con el presidente Peña, y todo eso ni siquiera se lo comentaron a los padres que tuvieron esas reuniones y lo pero fue que ellos promovieron un amparo para que quedaran libres bajo el supuesto de que habían sido torturados muchos de los que habían intervenido en la desaparición de los jóvenes”, afirmó.

Por lo anterior, dijo que dicho caso lo planteó a Zaldívar, a quien además le tiene confianza. Sobre la denuncia de la diputada panista contra Zaldívar, respondió que “eso sí calienta” porque es muy importante aclarar que sólo llevaba "una muy buena relación con el presidente de la Corte, respetuosa porque ni él ni yo somos súbdito o vasallos, él es hombre libre y yo también”.

"Él (Zaldivar) ha actuado con rectitud, siempre, nada más que no se quiso plegar, no se quiso someter, como lo hicieron los otros ministros, a la mafia del poder económico y del poder político”, respondió el tabasqueño.

