AMLO da detalles sobre programa a protección a candidatos en elección 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que “hay un acuerdo” para que el gobierno federal sólo dé protección especial a los candidatos presidenciales, a gobernadores y al Congreso, mientras los gobiernos estatales deben hacer lo mismo con candidatos a puestos de elección popular locales.

Durante ‘la mañanera’ de este miércoles, el mandatario federal culpó a la prensa de tergiversar la información al publicar que el gobierno federal está delegando dicha tarea a los gobiernos estatales. Empero, el mandatario confirmó que el gobierno federal no dará seguridad adicional a los candidatos locales.

“Es una crítica, ¿no? Porque ayer se dijo de que la federación va a cuidar, o está cuidando a candidatos a presidentes, a gobernadores, gobernadoras, presidentas, candidatas y hay un acuerdo para que los gobiernos estatales hagan lo propio con candidatos a presidentes municipales y todos.

“No necesito leerlo, son predecibles, es una crítica. Es ‘a ver, por qué no cuidan a los candidatos de Guerrero, por qué no cuidan a los candidatos de Sinaloa, por qué no cuidan a los candidatos de Guanajuato’. Es eso. Cuidamos a todos, tenemos la obligación de cuidar a todos. ¿No va por ahí la nota?”, dijo en Palacio Nacional.