VIDEO: hombre entra a un bar y amenaza a las personas con una motosierra en Michoacán

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre ingresó a un bar con una motosierra en la mano y comenzó a intimidar a los asistentes. De acuerdo con primeros reportes, los hechos presuntamente habrían ocurrido en un bar de la ciudad de Lázaro Cárdenas, en Morelia, Michoacán.

Lo sucedido quedó registrado gracias a cámaras de seguridad del establecimiento y, según medios locales, no hubo reporte de personas heridas por este suceso. Aparentemente, los empleados del lugar lograron ahuyentar al agresor antes de que la situación empeorara, por lo que todo quedó en un susto para las personas que se encontraban en el bar.

El hombre estaba armado. Foto: captura de pantalla.

Asustó a las personas con una motosierra

En las imágenes - que circulan en redes sociales - se ve al agresor caminando por la calle, con una motosierra en la mano, cuando se dirige en dirección al establecimiento. Rápidamente, la persona que se encontraba en la entrada del bar se levantó de su asiento y optó por ingresar al lugar, buscando protección.

El empleado subió hasta el bar y cuando el agresor pretendía seguir su camino los trabajadores comenzaron a arrojarle muebles, esto con la intención de bloquearle el paso y evitar que el hombre llegara hasta la zona donde se encontraban los comensales. Con sillones y sillas, los trabajadores ahuyentaron al sujeto, quien optó por retroceder.

Se desconoce la identidad del agresor

Trascendió que, hasta ahora, se desconoce la identidad del agresor, así como las causas por las que entró al bar armando con una motosierra. De igual manera, no se sabe si el sujeto quedó detenido o si los trabajadores del bar alertaron a la policía por estos hechos violentos.

De forma extraoficial, medios locales revelaron que no hay reporte de personas lesionadas en Lázaro Cárdenas por una motosierra. No obstante, usuarios de internet han pedido que se investiguen los hechos y que el crimen no quede impune, ya que temen que el hombre vuelva a tratar de atacar en los restaurantes y bares de la zona.