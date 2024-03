Joven revela modus operandi de secuestro en app de citas Grindr en Jalisco

Un joven que intentaba disfrutar de la compañía de otro hombre que conoció en línea sufrió una desagradable experiencia. Ismael Martínez compartió a través de la plataforma de X cómo fue víctima de robo y secuestro al utilizar una app de citas en internet. "Fueron las horas más terroríficas", narra en un hilo de la red social.

Al responder a una publicación sobre el aniversario de Grindr, una aplicación para conocer a gente en internet, Ismael explicó el paso a paso de cómo lo que debía ser una tarde de diversión terminó como uno de sus anécdotas más traumatizantes.

Ismael Martínez fue víctima de robo al conocer a una persona en la aplicación de Grindr

Usuario de app de citas es víctima de robo

Ismael explica cómo hace 5 años un sujeto lo invitó a su casa. Al llegar al domicilio, el cual refiere se encuentra en Chapultepec, colonia Americana, cuenta cómo empiezan una interacción erótica, hasta el momento en que su acompañante le menciona que lo espera en el dormitorio, ya que irá en busca de preservativos.

De imprevisto, el hombre de la casa saca un cuchillo del colchón y lo amenaza: "Por caliente ya te cargó la chingada", asegura. Aunado a esto, un segundo individuo sale del clóset con un arma de fuego encañonándolo hacia su cabeza.

"Me quitaron todo lo que llevaba y me hicieron grabar un video donde yo decía que me había metido a robar a ese domicilio. Me dijeron que en el patio tenían ya varios cuerpos y que si no cooperaba terminaría en el mismo lugar", comenta en una de las publicaciones.



Mencionó que anteriormente a él, hubieron varias víctimas más. Tras estar privado de su libertad por varias horas, finalmente le permitieron salir del domicilio, incluso le entregaron 20 pesos para su transporte público, no sin antes amenazarlo para asegurarle que si denunciaba sufriría graves consecuencias.

Ismael Martínez afirmó en la red social de X que el domicilio había operado de esta forma por al menos 10 años, algo que descubrió él mismo, pues asegura que las autoridades estatales no le brindaron el apoyo necesario para llevar a los responsables ante la justicia. Argumenta que estos hechos fueron una de las detonantes para migrar hacia Estados Unidos, y lamentó que las 15 denuncias que hay en el domicilio no han permitido dar contra los agresores.

