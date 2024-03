Detienen a 7 presuntos narcomenudistas y aseguran más de 3 mil dosis de droga en Hidalgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) detuvieron a siete presuntos narcomenudistas y aseguraron más de tres mil dosis de droga en el municipio de Mixquiahuala durante un operativo especial efectuado por las autoridades estatales.

De acuerdo con la SSPH, a través del C5 iniciaron las investigaciones respecto a las operaciones de la avenida Hidalgo de la colonia Centro en el municipio de Mixquiahuala, donde se detectó un supuesto punto de venta y comercialización de drogas, por lo cual llevaron a cabo el cateo denominado “Nexus”.

Los detenidos intentaron huir a bordo de una motocicleta

En el inmueble las autoridades estatales aprehendieron a siete personas que estaban involucradas en el narcomenudeo, así como dosis de mariguana y cristal, además de equipo tecnológico, por lo cual fueron puestas a disposición del Ministerio Público que abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Detienen a narcomenudistas

En total, la policía estatal detuvo a dos mujeres y cinco hombres que intentaron huir a bordo de dos motocicletas, por lo cual las autoridades estatales aprehendieron a uno de los presuntos responsables en el esquema de comercialización de narcóticos.

La policía estatal aprehendió a C. G. S., Y. C. H. y L.G. M., a quienes se les decomisó dos mil 500 dosis de mariguana, 267 de cristal, 24 de piedra y 13 pipas de cristal, mientras que en una camioneta también detuvieron a J. L. G. C., L. M. P. J., K. P. C. y R. G. M. M., quienes portaban 130 dosis de cristal, 50 mil pesos en efectivo, y forman parte del grupo criminal conocido como “Los Solas”, organización delictiva que opera en el municipio de Tula.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) señaló que se han identificado a grupos de narcomenudistas en los municipios del sur de la entidad, donde también se dedican al robo y comercialización de hidrocarburo en el territorio estatal.

