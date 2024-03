Taxistas cierran salida de Terminal 2 del AICM en plena Semana Santa

Un grupo de manifestantes nutrido por taxistas bloquearon los accesos a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); de acuerdo con los testigos, reclaman por la corrupción con la que tienen que lidiar para trabajar.

Se trata de empleados de la empresa Sitio 300 del AICM, quienes aseguraron que, de no resolver su situación, realizarán más de estos bloqueos.

Taxistas bloquean la Terminal 2 del AICM

Cerca del atardecer, alrededor de las 17:00 horas de este miércoles 27 de marzo, un grupo de taxistas se coordinaron para impedir el acceso a la Terminal 2 de la terminal aérea más importante de México.

Con esto, unidades móviles de transporte abarrotaron los accesos vehiculares; asimismo, los choferes se bajaron de sus taxis para manifestarse en las salidas peatonales.

Por su cuenta, los elementos de seguridad y administrativo del AICM comenzaron a coordinar esfuerzos para negociar con los quejosos, pero lo que ellos reclaman no pudo ser resuelto.

Asimismo, después de un rato, elementos antimotines de la Secretaría de Marina se apostaron en la entrada al AICM con sus cascos, escudos y macanas; por su cuenta, los manifestantes demandan tener la oportunidad de trabajar.

De acuerdo con Gerardo, uno de los taxistas afectados, la administración del AICM cerró 10 de las 12 cajas para cobro de las que dispone Sitio 300; sin embargo, dice que ellos tienen una determinación judicial que les permite reabrir las cajas, pero la administración, de manera arbitraria, no quiere.

Taxistas piden trabajar

Esta circunstancia ha impactado seriamente en su capacidad de operar y coordinarse para poder satisfacer la demanda que tienen particularmente en Semana Santa, donde se incrementan los viajes debido a las familias que salen de vacaciones en este periodo de asueto.

"El Aeropuerto no nos permite trabajar", apuntó Gerardo en una declaración que hizo para redes sociales. Al respecto, dijo que el AICM le dio la oportunidad a otra empresa de usar dicho espacio, lo cual desató inconformidad entre los trabajadores de Sitio 300 y por ello cerraron el acceso a la Terminal 2.

Por su cuenta, el AICM no ha expresado nada al respecto. No ha reconocido los motivos de la manifestación ni si ya se llegó a algún acuerdo con los taxistas, por lo que se deberá de esperar un comunicado en el que informe si el cierre terminará pronto para abrir paso al diálogo o su se impondrá el criterio de la administración aeroportuaria.

Cabe destacar que las declaraciones proporcionadas por Gerardo no han sido contrastadas con lo que pueda decir la administración del AICM; además, los taxistas sostuvieron que no se irán hasta que no se atiendan sus demandas, por lo que esperan poder regresar pronto a su sitio de trabajo.