El 70% de los mexicanos estará en contacto con el VPH alguna vez en la vida

Debido a que en redes sociales se tiende a difundir información de todo tipo que en vez de sumar, confunde a la población respecto a distintos padecimientos o enfermedades, en el Heraldo México nos dimos a la tarea de entrevistar a un especialista en Virus del Papiloma Humano, con el objetivo de aclarar algunas rumores al respecto, para que la gente pueda actuar con certeza al respecto.

De acuerdo con el doctor Ricardo Gutfrajnd Feldmann, quien es el director médico de la Clínica del Papiloma en México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que en el mundo se contagian más de un millón de enfermedades de transmisión sexual al día.

Sigue leyendo:

Secretaría de Salud ofrece más de 62 mil pruebas de detección de VPH gratuitas para este 2024

Descubre los beneficios del ajo en la lucha contra el Virus del Papiloma Humano

"Y si consideramos a la enfermedad o el contagio por el Virus del Papiloma Humano (VPH) como la infección de transmisión sexual más común, entonces ya tenemos ahí un número bastante grande, quiere decir que es la enfermedad de transmisión sexual más común, algunos le dicen infección de transmisión sexual (ITS) o enfermedad de transmisión sexual (ETS)", detalló.

Destacó que aproximadamente de los casi 130 millones de personas en México, el 70 por ciento va a tener contacto con el virus del papiloma en algún momento de su vida.

"Es un número espantosamente grande, entonces si es una patología o una infección de la cual tenemos que tener una cantidad de cuidados", apuntó.

¿Qué síntomas tiene el VPH?

Gutfrajnd Feldmann indicó que al inicio, la infección no tiene ningún síntoma, por lo que eso debe preocupar y ocupar a la población, para poder tomar las medidas de prevención necesarias y cuidarse.

En ese sentido, el especialista asegura que la prevención es clave y para ello existe una vacuna muy probada, que tiene alrededor de 20 años en el mercado y ha ido evolucionando, ya que al principio, sólo protegía contra dos virus, después salió una contra cuatro virus, pero afortunadamente en la actualidad se tiene otra que actúa contra nueve virus.

"Recordando que cuando hablamos del virus del papiloma humano, no estamos hablado de un solo virus, hay más de 100 tipos de VPH y hablando de tipos, hablamos de genotipos, que varía un poquito la parte genética de uno al otro y por eso se tienen numerado del 1 al al 100", explicó.

Hay virus de bajo y alto riesgo, estos últimos pueden causar cáncer, por ejemplo el más común es el cáncer cervicouterino y se trata principalmente de los tipos 16 y 18, después están el 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68, mientras que los de bajo riesgo son el 6 y 11, que pueden provocar la aparición de verrugas en el área de los genitales, como la vulva, la vagina, el ano, la boca o la garganta.

"Siempre los pacientes me preguntan, oiga doctor, me contagié con el VPH, puedo desarrollar cáncer y la respuesta es probablemente no, si tomamos una cantidad de medidas al respecto, no es que hoy me contagie con el virus y mañana me da cáncer, este es un proceso bastante largo que ocurre por ejemplo en el cuello del útero de la mujer, para que pueda llegar a producirse un cáncer, hay antes muchas cosas que pueden tratarse a tiempo para que no se llegue a un cáncer cervicouterino", señaló.

Modos de prevención del VPH

Como se señaló previamente, una de las mejores armas contra el VPH sin duda es la vacuna Gardasil 9, la cual como su nombre lo indica protege contra nueve virus el 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Tiene un costo de aproximadamente 4 mil 500 cada dosis y son tres, tras ponerse la primera se deben dejar pasar dos meses y aplicar la segunda dosis, mientras que la tercera, seis meses después. Por lo que sería un total de 13 mil 500.

Asimismo, está el condón, que aunque no protege al 100 por ciento a las personas de contagiarse de este virus, sí lo protege en un alto porcentaje. El preservativo no cubre todas las áreas de la piel y de las mucosas, por lo que cualquier persona se puede contagiar si la persona con la que se tiene contacto sexual tiene vph.

Derribando mitos sobre el VPH

En redes sociales muchas usuarios aseguran que el VPH lo contrajeron al sentarse en una taza del baño; sin embargo, el especialista Gutfrajnd Feldmann aclaró que el VPH que pudiera llegar a causar verrugas genitales o cáncer cervicouterino, de pene, ano o de cuello o garganta, sólo se puede contraer exclusivamente por contacto sexual de cualquier tipo por frotamientos, tocamientos, sexo oral, coito o sexo anal.

"Entonces esto de que la taza del baño o se secó con la toalla de otra persona, digamos en la medicina no hay nada imposible, pero digamos que es muy muy poco probable... pero hay gente que piensa que una relación sexual sin penetración no contagiaría y sí puede hacerlo".

Respecto a la vacuna, también recordó que aunque alguna persona ya tenga algún virus, debe saber de cuál genotipo se trata con la prueba de PCR, ya que es posible que con la vacuna pueda prevenir el contagio de otros. Por ello, añadió, lo ideal es que se vacune a todas las personas adultas y especialmente a las niñas y niños entre los 9 y los 14 años, con dos dosis de la vacuna donde se estima que no ha habido relaciones sexuales.

¿Qué hacer si ya me contagié de VPH?

El experto recomienda la consulta periódica con el médico, para que le pueda indicar qué virus tiene, qué tipo de estudios debe hacerse, si hay algún tipo de enfermedad relacionada con el VPH, para ver cómo se debe proceder.

"Nosotros somos una clínica especializada con cinco sucursales en la CDMX, entonces atendemos toda la gama de pacientes, atendemos los pacientes, los papás que quieren traer a sus niños y niñas a vacunarse, esa sería la población ideal que debería llegar a nuestra consulta, atendemos a quienes ya iniciaron una vida sexual y están preocupados por saber si tienen o no tienen el virus, y están preocupados por empezar a conocerse de cómo deben hacer sus check up de su vida sexual", apuntó.

De igual forma, dijo que en la clínica se les da el soporte que debe tener sobre el tipo de estudios que requiere, como una colposcopia, papanicolau, PCR, entre otras. Aclaró que aunque una persona esté lo suficientemente sana, eso no garantiza que no pueda desarrollar algún tipo de cáncer, pero es recomendable que las personas realicen actividad física y tengan una alimentación saludable.

"Todos deberían consultar con el médico experto de preferencia, y todos deberían conocer cuál es su estatus, nosotros le llamamos el check up de transmisión sexual, cada quién debe saber cómo está", recomendó.