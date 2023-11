Descubre los beneficios del ajo en la lucha contra el Virus del Papiloma Humano

Una de las infecciones de transmisión sexual más común entre las personas es el Virus del Papiloma Humano (VPH), el cual puede contraerse durante el sexo vaginal o anal, pero también puede ser vía oral y a través del contacto de piel con piel. Hay de diversos tipos, algunos de mayor riesgo que otros.

Por ejemplo, algunos tipos de VPH de menor riesgo y que pueden causar la aparición de verrugas genitales; sin embargo, hay otros que pueden ser causa de cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, cáncer de boca o cáncer de orofaringe. Por ello, los especialistas recomiendan que tanto hombres como mujeres estén al tanto de su estado de salud, se vacunen y se realicen una prueba de PCR para identificar si se han contagiado de este virus para atacarlo de la mejor manera sin poner en riesgo su vida, en especial la mujeres.

La vacunación contra el VPH es clave. Foto: Freepik

Hay muchas personas que pueden tener el virus durante años y no notan ningún síntoma; sin embargo, eso no significa que no lo tengan, solo está inactivo. A veces el VPH sólo hace su aparición cuando las defensas de tu organismo bajan por alguna circunstancia o quizá, por el contrario, hay quienes tienen un sistema inmune fuerte y consiguen eliminarlo con el paso del tiempo.

Sin embargo es importante realizarte todas las pruebas necesarias y de manera periódica para tomar las mejores medidas ya sea preventivas o bien para atacarlo bajo la supervisión de un médico. El uso del condón y la vacunación son muy importantes, y México ya cuenta con la vacuna Gardasil 9, que promete atacar más tipos de VPH de alto riesgo y en el Instituto Mexicano del VPH cuentan con ella.

¿Cuáles son los beneficios del ajo en la lucha contra el VPH?

Sin embargo, el doctor Daniel Carrillo, fundador del Instituto Mexicano del VPH, compartió un video informativo en Tik Tok en el que explica, basándose en los resultados de diversos estudios, la importante del ajo en la lucha contra este virus. Asegura que es un "superalimento" que ayuda a controlarlo y a superarlo.

"Se ha demostrado que el ajo tiene muchísimos antioxidantes, muchísimas sustancias antiinflamatorias, sustancias antitumorales y además tiene propiedades antivirales, entonces como pueden ver ayuda en todos los aspectos a controlar esta enfermedad", destacó.

Con sus propiedades antivirales inhibe la replicación del virus, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, permite que tu sistema inmune pueda controlar mejor la enfermedad, y con sus propiedades antitumorales o anticancerígenas, previene que las lesiones de PVH puedan evolucionar a una lesión precancerígena o cancerígena.

Con un diente de ajo en tus guisados cada día será suficiente. Foto: Especial

¿Cómo consumir el ajo si tienes VPH?

El especialista en VPH recomienda integrarlo poco a poco a tu dieta, en sus guisados, para acostumbrarse a él, con un diente al día es más que suficiente. No lo recomienda solo o en ayuno porque podría causar gastritis, ya que tiene sustancias derivadas del azufre que pueden causar irritación. En aderezo, con los alimentos, en ensaladas.

Agregó que quienes lo añadan a su dieta notarán buenos resultados en su estado de ánimo y en su estado de salud en general. En ese sentido, dijo que hay suplementos como el Hera que está hecho de ajo, vitamina C, vitamina A, Zinc, Magnesio, té verde, entre otras sustancias.