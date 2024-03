“No quiero que mi papá le pegue”: reviven la emotiva razón por la que niño dio en adopción a su perrito

Cuando tenía sólo nueve años de edad, un pequeñito tomó la decisión de dejar a su perrito de nombre Simón en el albergue Pergatuzoo, una fundación dedicada al cuidado a animales en Nicolás Romero, Estado de México. ¿La razón? No quería que su papá le pegara cuando el lomito lloraba por falta de comida.

En una pequeña nota compartida por las redes sociales del albergue Pergatuzoo hace cuatro años, el menor de edad explicaba que había decidido dejar a su mascota debido a que en su casa no había comida y el perrito lloraba mucho. En este sentido, temía que lo maltrataran.

Sigue leyendo:

Brugada promete crear Fiscalía Especializada contra Maltrato Animal en CDMX

Activistas y organizaciones marchan en contra del maltrato y abandono animal en Tijuana

Cabe mencionar que el niño también dejó el dinero de sus ahorros con el objetivo de que "le compraran sus tortillas" e incluso pidió al personal del albergue que no se llevaran a su perro, ya que cuando creciera, regresaría por él.

"Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho, Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por él", se lee en una hoja de cuaderno.