Activistas y organizaciones marchan en contra del maltrato y abandono animal en Tijuana 

Decenas de personas y organizaciones se manifestaron este sábado contra la violencia animal en las calles Tijuana, siendo el punto de reunión la glorieta Cuauhtémoc en Zona Río en Baja California.

Con diversas consignas como "¡Si no los amas, no los maten!", "¡Justicia!", y "¡Somos rescatados la calle no es un hogar", se manifestaron junto a sus mascotas vestidas de color naranja.

Piden sanciones más severas para violentadores de animales Foto: Ana Laura Wong

Alejandra Ruelas, la organizadora del evento, destacó la necesidad de contar con servicios veterinarios públicos accesibles para la comunidad, así como de atender de manera efectiva los casos de abandono que a menudo quedan sin resolver.

Sigue leyendo:

Hallan cuerpo sin vida dentro de un tambo en el centro de la ciudad de Tijuana

VIDEO | Motociclistas agreden a elementos de la Guardia Nacional en carretera Tijuana-Ensenada

Exigen justicia contra el maltrato animal

Expresó su indignación por las penas impuestas a los responsables de maltrato animal, destacando la importancia de que "haya justicia para los animalitos que no pueden defenderse por sí mismos".

Foto: Foto: Ana Laura Wong

Ruelas inició con su organización desde hace seis meses y ha apoyado alrededor de cien animales en la región.

Esther Guerrero, una de las participantes de la marcha mencionó que debe aplicarse sanciones severas a quienes maltratan y abusan de las mascotas, ya que considera que actualmente minimizan los casos de personas acusadas por maltrato animal.

Por otra parte, Cynthia Mireles, fundadora del movimiento Guadalupe Grande inició con acciones de esterilización de perros en la calle y entrega tratamientos económicos de pastillas para la Sarna.

Foto: Ana Laura Wong

"Al ver la situación que dejan a los perros morir en las azoteas, las condiciones de los animales no sé si tenga que ver con la pobreza o con la poca cultura que tenemos para esterilizar", expresó

DRV