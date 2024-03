Brugada promete crear Fiscalía Especializada contra Maltrato Animal en CDMX

Este domingo 24 de marzo, la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada realizó una caminata perruna en la Alameda Sur, de la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México.

Acompañada de su perrito “Iztli”, Brugada Molina anunció un total de 19 propuestas en materia de bienestar animal, entre las que destacan: la creación de una Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, el registro público de maltratadores de animales, y la creación de al menos 100 parques caninos.

Clara Brugada estuvo acompañada de su perrito “Iztli”. Créditos: Guillermo OGAM

Asimismo, se posicionó sobre la eliminación de las corridas de toros, las cuales destacó que de manera personal piensa que sí es maltrato animal, no obstante, “hay un tema que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Estamos aquí para dar un paso más en la lucha por los derechos de los animales, (vamos por) una ciudad con cero crueldad animal, y (ser) la ciudad más defensora del bienestar animal”, señaló.

Apuntó que analizará el incremento de sanciones por maltrato animal, y de ser necesario propondrá iniciativas para avanzar en materia de bienestar animal.

Agregó que buscará fortalecer el Registro Único de Animales de Compañía para que sea un sistema integral pues “todos los animales (deben) tener su placa con código QR y un (sistema de) geolocalización para evitar la pérdida de los animales”.

Añadió que impulsará campañas de esterilización masiva y sostenida para perros y gatos domésticos, aunque también para todos los animales en situación de calle de la capital. Además de que garantizará que el 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías, tal cual lo marca la ley, se vaya para el bienestar animal.

Manifestó que va a fortalecer la Brigada de Atención Animal “para mejorar su capacidad y su velocidad de intervención frente a situaciones de maltrato”.

Clara Brugada realizó una caminata acompañada de su perrito “Iztli”. Créditos: Guillermo OGAM

También expresó que apoyará a asociaciones y rescatistas independientes, principalmente, otorgando alimento para los animales que tienen en resguardo.

Finalmente, aclaró que no se puede aspirar “a una ciudad justa, si no somos justos con los animales que viven en nuestras comunidades, que viven con nosotros y que a diario ponen su vida y su bienestar en nuestras manos”.

“En la Cuarta Transformación no sobra nadie, así que gobernamos para todos y para todas, incluidos los animales. No puede haber transformación verdadera si no se piensa en el bienestar animal, así que la Cuatro debe ser animalista”, concluyó.

Brugada continúa hoy domingo con su campaña política

Este domingo 24 de marzo, la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, continuará visitando algunas colonias de la Ciudad de México, donde los vecinos le han pedido que se otorguen más recursos para mejoramiento de vivienda, se impulsen espacios públicos, atenciòn en el alumbrado público y mayor seguridad.