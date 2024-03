La prudente distancia entre AMLO con los productores de fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó por completo establecer contacto directo ni a través de terceros con los generadores de violencia en México, pues durante la entrevista que otorgó al programa 60 Minutes, de la cadena CBS de Estados Unidos (EU), el mandatario nacional señaló que lo que debe de hacer el Estado es aplicar la ley.

Este 24 de marzo, fue publicada la entrevista que realizó Sharyn Alfonsi, colaboradora de 60 Minutes, con López Obrador, donde se tocaron diversos temas, como sus estimaciones políticas de Donald Trump y Joe Biden, el tema de la migración y la inseguridad en México.

Fue al tocar este tema cuando la reportera cuestionó directamente al mandatario sobre la posibilidad de que la figura presidencial incida directamente en la pacificación de México: "¿Puede llegar a los cárteles y decir ‘basta ya’?", preguntó Alfonsi a López Obrador, a lo que contestó que no.

"No, no, no. Lo que hay que hacer con los criminales es aplicar la ley. Pero yo no voy a estar en contacto o comunicación con los criminales"