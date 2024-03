Don Adolfo Soto migró a Chicago hace 40 años; hoy es microempresario

Adolfo Soto, originario de Guanajuato, se estableció en Chicago desde hace 40 años, en donde actualmente tiene una tienda con productos mexicanos en La Villita, una calle icónica de esa ciudad estadounidense, en donde la mexicaneidad se encuentra en los murales, pero sobre todo en los residentes, quienes forman una comunidad de 1.5 millones de connacionales.

Don Adolfo relató a Heraldo USA que migró a Estados Unidos cuando tenía 20 años y que aunque ha regresado a México, la inseguridad y la corrupción lo han orillado a regresar a Chicago.

El periodista de El Heraldo de México, Javier Solórzano, realiza una serie de reportajes con la comunidad mexicana en Chicago, en donde explora las historias de los migrantes, a quienes ve "más allá de las remesas", como en el caso de Don Adolfo. "Se ha puesto duro con nosotros ahí, una vez que fui en el 2016, 2017, a mí me robaron ahí, y casi no llevaba dinero pero el susto", relató el mexicano, quien aseguró que si hubiera tenido un patrimonio en México como el que logró hacer en EU "allá me quedó".

En La Villita, que otrora se llamaba The Village, abundan los negocios de mexicanos como el de Don Adolfo. Restaurantes, barberías y tiendas de vestidos para XV años abastecen a los connacionales, quien de acuerdo con Solórzano, "van que vuelan para ser la primera minoría racial en Estados Unidos".