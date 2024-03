Mario Aburto pide amparo ante respuesta de FGR

A días del aniversario número 30 de la captura del asesino confesó del ex candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a Mario Aburto le fue negada la acción de ejercer una acción penal contra cualquier ex funcionario por la tortura que supuestamente sufrió durante su captura.

Aburto fue detenido en Lomas Taurinas un 23 de marzo de 1994, desde ese momento, se convirtió en el magnicida más conocido de todo México, pues la popularidad y aceptación al entonces candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, le dio la vuelta a la historia de nuestro país.

Le niegan el juicio

Mario Aburto solicitó un nuevo juicio de amparo para apelar la respuesta de la Fiscalía General de la República, del no ejercicio de la acción penal a cualquier ex funcionario que estuviera involucrado en la según tortura que recibió. Su defensa legal, presentó el 15 de marzo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México la consulta de determinación del no ejercicio de la acción penal.

Supuestamente a finales de febrero la Juez Paloma Xiomara González, de la FGR, no encontró los elementos suficientes que evidenciaran los actos de tortura que mencionó el asesino confeso del ex candidato a la presidencia por el PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La denuncia que interpuso Mario Aburto, se encuentra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde declara que fue obligado a declararse culpable por el asesinato de Colosio. Él se declara como un "chivo expiatorio" y que fue otra persona quien realmente disparó contra el padre de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Colosio Riojas pide indulción

El hijo mayor y también político mexicano del ex candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha pedido en algunas ocasiones la excarcelación del asesino confeso de su padre, Mario Aburto. También ha dicho que lamenta que en los años electorales el tema del magnicidio tenga que relucir por cuestiones políticas que quieren aprovecharse del caso para sacar algún beneficio.