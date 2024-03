Mario Aburto: Corte sin fecha para discutir liberación del asesino confeso de Colosio

La libertad de Mario Aburto es uno de los temas centrales en el ambiente político mexicano. La posibilidad de su pronta liberación ha acaparado la óptica mediática, pues, tras 30 años de encierro, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta (candidato a la presidencia por el PRI en 1994) tiene una posibilidad en puerta.

A pesar de que existen los ánimos por una parte del Poder Judicial para liberar a Aburto Martínez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha acelerado el proceso que podría tener como conclusión la liberación del sentenciado.

Recientemente, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, integrante de la Primera Sala de la SCJN, presentó un proyecto de resolución, en el que se plantea la liberación de Mario Aburto, pues en la entidad en la que mató a Colosio, se contempla una condena de 30 años y no de 45, como lo está purgando hoy día.

Y es que el Código Penal de Baja California (CPBC) señalaba en 1994 que la pena por el delito que ejerció Mario es de 30 años, por lo que, al transcurrir dicho periodo, podría alcanzar su libertad.

La corte pausa la liberación de Aburto

De hecho, basado en esta lógica, se esperaba que Aburto quedara libre el 23 de marzo; sin embargo, la Primera Sala de la Corte no ha fijado fecha para discutir el proyecto de resolución de Ríos Farjat.

Lo que se sabe hasta el momento es que la Primera Sala no agendo ni para este miércoles 20 de marzo ni para el miércoles 3 de abril el proyecto de resolución en favor de Mario Aburto, por lo que el amparo promovido por el 'asesino solitario' no ha quedado en firme y, hasta que eso no ocurra, Aburto Martínez continuará tras las rejas.

En este sentido, es válido recordar que un Tribunal Federal de lo Penal procedió un amparo de la defensa de Aburto, en el que se explicaba el criterio por el cual la condena debe ser de 30 y no de 45 años.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) busca revertir el efecto de este recurso, por lo que el caso llegó a la SCJN y ésta será quien defina, pero aún no tienen fecha de programación.

Aunado a ello, se recuerda que, tras la presentación del proyecto de resolución, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó más tiempo para estudiar la determinación de la ministra Ríos Farjat.

Finalmente, se destaca que derivado de la gestión que ha hecho la defensa de Mario Aburto, se ha podido dar a conocer cómo es que el asesino de Colosio ha podido sobre llevar en los centros penitenciarios en los que ha estado, además de exponer la violencia que conlleva la vida en prisión.