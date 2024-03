IECM aprueba registro de candidaturas para alcaldías y diputaciones

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las solicitudes de registro de las candidaturas a los cargos de alcaldías y concejalías, diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, y de la diputación migrante de las coaliciones “Va X la CdMx” y de “Sigamos Haciendo Historia”, conformadas por PAN-PRI-PRD y Morena-PT-Verde, respectivamente.

Entre los requisitos que debieron cumplir cada uno de los registros aprobados se encuentran los siguientes: estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para votar vigente, no estar inhabilitado para el desempeño del servicio público, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios, ni en el registro de personas agresoras sexuales que se encuentren vigentes en la Ciudad de México, cumplir con la “3 de 3 Contra la Violencia” y contar con el dictamen favorable de no rebase de topes de gastos de precampaña.

De la misma forma, se revisó que cumplieran con el principio constitucional de paridad en sus bloques de competitividad y con la postulación de personas jóvenes y de personas integrantes de grupos de atención prioritaria.

Consejo General del IECM otorgó un total 2 mil 329 registros de candidaturas

Del total de las candidaturas que contenderán en la Ciudad de México mil 256 son fórmulas encabezadas por mujeres propietarias. FOTO: Especial

Es de destacar que el Consejo General del IECM otorgó un total 2 mil 329 registros de candidaturas que competirán por 286 cargos para este proceso electoral local.

Del total de las candidaturas que contenderán en la Ciudad de México mil 256 son fórmulas encabezadas por mujeres propietarias, lo que representa casi un 54 por ciento de las fórmulas registradas.

Son más las mujeres registradas como candidatas, por ejemplo, en el caso de las diputaciones de mayoría relativa, 73 fórmulas están integradas por mujeres, contra 51 encabezadas por hombres; en el caso de las titularidades de alcaldías, 30 son mujeres y 21 hombres.

96 fórmulas aspiran a la reelección de sus cargos

En el caso de las diputaciones de mayoría relativa, 73 fórmulas están integradas por mujeres, contra 51 encabezadas por hombres. FOTO: Especial

Sobre las acciones afirmativas, se postularon 200 fórmulas de personas jóvenes, 35 de adultas mayores, 33 de pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas, 4 afromexicanas, 12 con discapacidad y 69 de la diversidad sexual.

Asimismo, un total de 96 fórmulas aspiran a la reelección de sus cargos, tanto para las alcaldías como para las diputaciones.

Los conejeros electorales informaron que en los próximos días estará disponible en el micrositio de la página del Instituto www.iecm.mx el Sistema Candidatas y Candidatos “Conóceles”, para que cualquier persona interesada en conocer la información curricular y de identidad de las personas candidatas, así como, en su caso, el grupo de atención prioritaria que representa, puedan consultarlo en línea.

Para la Jefatura de Gobierno, dicha información será pública a partir de este miércoles 20 de marzo, en tanto que, para diputaciones, alcaldías y concejalías, estará disponible a partir del 5 de abril, posterior al arranque de las campañas que inician el 31 marzo.

¿Quiénes son los candidatos?

Se avalaron las candidaturas para la diputación migrante cuyo registro fue aprobado. FOTO: Especial

Los candidatos a alcaldías por la coalición “Va X la CdMx” son: Álvaro Obregón, Lía Limón García; Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández; Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza Acevedo; Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar; Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea; Cuauhtémoc, Alessandra Rojo De La Vega Piccolo; Gustavo A. Madero, Maricela Gastelu Userralde; Iztacalco, Daniel Ordoñez Hernández; Iztapalapa, Karen Quiroga Anguiano; La Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea; Milpa Alta, Jorge Alvarado Galicia; Tláhuac, Ana Karen Yáñez Cedillo; Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes; Venustiano Carranza, Rocío Barrera Badillo; y Xochimilco, Gabriel Del Monte Rosales.

Mientras que los candidatos a las demarcaciones por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” son: Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín; Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz; Benito Juárez, Leticia Esther Varela Martínez; Coyoacán, Hannah De Lamadrid Téllez; Cuajimalpa, Gustavo Mendoza; Cuauhtémoc, Eldaa Catalina Monreal Pérez; Gustavo A. Madero, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso; Iztacalco, María de Lourdes Paz Reyes; Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz; La Magdalena Contreras, José Fernando Mercado Guaida; Miguel Hidalgo, Miguel Torruco Garza; Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor; Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández; Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez; y Xochimilco, Circe Camacho Bastida.

Morena, Verde y PT, para Tláhuac postularon cada quien sus candidaturas.

De Movimiento Ciudadano son: Azcapotzalco, Luisa Yanira Alpízar Castellanos; Benito Juárez, Rodrigo Cordera Thacker; Coyoacán, Sofia Margarita Provencio O Donoghue; Cuajimalpa, Viridiana Pérez Rojas; Cuauhtémoc, Herman Fernando Domínguez Lozano; Gustavo A. Madero, Araceli García Rico; Iztacalco, Pablo Raúl Moreno Carrión; Iztapalapa, Alex Irán Pichardo García; La Magdalena Contreras, Daniela Nitza Garduño Alvarado; Miguel Hidalgo, Antonio Carbia Gutiérrez; Milpa Alta, Magali Alvarado Álvarez; Tláhuac, Lesvia Gómez Melgar; Tlalpan, Marina Aurora Martí Meza; Venustiano Carranza, Zurishaday Hernández Hernández; y Xochimilco, Adrián Chávez Ortiz.

También avalaron las candidaturas para la diputación migrante cuyo registro fue aprobado son: Raúl de Jesús Torres Guerrero por la Coalición “VA X LA CDMX”; Manuel Alejandro Robles Gómez, por la Coalición “Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México”; y José Pablo Martínez Villanueva, por el partido Movimiento Ciudadano.

Adicionalmente, se aprobó el registro de una candidatura sin partido para la alcaldía de Iztacalco y una candidatura sin partido para el cargo de diputación en el distrito electoral 21.

Dan registro condicionado a exalcaldesa de Milpa Alta

El representante del PAN en el IECM, Andrés Sánchez, criticó los registros de Alejandro Robles como candidato a Diputación Migrante de Morena, PT y PVEM; y el de Judith Vanegas a una diputación local por presuntamente no haberse separado de su cargo de forma definitiva 120 días antes de la elección.

Al final, el consejo general le aprobó su registro condicionado a la exalcaldesa, quien tendrá derecho de audiencia. Asimismo, el IECM deberá resolver este registro en las próximas 72 horas.

