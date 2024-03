Taboada colocó en el debate los temas que interesan, no se dedicó a atacar ni se enganchó en calumnias: Döring

Federico Döring Casar, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, calificó como un éxito el papel de Santiago Taboada durante el primer debate entre candidatos a la Jefatura de Gobierno organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“Santiago colocó los temas que le interesan; habló de lo que necesita la Ciudad ante los malos gobiernos de Morena. Un candidato que está confiado en su proyecto y no se dedica en atacar y no se enganchó con las injurias y calumnias de Clara”, sostuvo.

El también coordinador de campaña de Taboada agregó que el exalcalde de Benito Juárez es "el gallo para sacar a Morena y al populismo que ha engañado y saqueado a los citadinos por años” y aseguró que hizo un papel innovador e inteligente como alcalde de Benito Juárez, lo cual da respaldo a su agenda de propuestas ante la ciudadanía.

Eso no lo puede presumir Clara, en Iztapalapa no logró darles seguridad a sus vecinos, no les ofreció el agua que les prometió y las mujeres son acosadas todos los días en el transporte público que Morena no actualiza ni pone atención.