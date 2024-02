El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará su tercer Reforma Eléctrica el lunes 5 de febrero, ello después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que las modificaciones aprobadas por el Congreso en este sexenio a la Ley de la Industria Eléctrica son contrarias a la Constitución.

En consecuencia, el mandatario anunció que dará reversa a la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto (EPN), misma que se aprobó en el paquete de reformas incluidas en el paquete conocido como “Pacto por México”, por lo que se espera que no nada más se cambien las cláusulas en generación de energía eléctrica, sino en la entrega del petróleo mexicano localizado en yacimientos de aguas profundas.

¿Cómo y cuándo AMLO propondrá su tercera Reforma Eléctrica?

AMLO espera dar reversa a la Reforma Energética de EPN

Durante su conferencia de prensa matutina, el 1 de febrero, López Obrador condenó el desempeño del ministro Alberto Pérez Dayan por definir la votación (que estaba empatada) con su voto de calidad para dar reversa a la Reforma Eléctrica que favorecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y favorecer “intereses privados”.

“Voy a enviar en el paquete del día 5 una modificación a la Constitución para dejarla como estaba antes de la llamada reforma energética (de Peña Nieto). Dejarla como la dejó el presidente López Mateos porque si no, imagínense”, adelantó.

Cabe recordar que con ésta, ya son dos iniciativas en materia eléctrica que se ven frustradas para AMLO, pues la reforma constitucional en este rubro no pasó el primer filtro en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos); después, aunque la segunda iniciativa se aprobó y ratificó en el Congreso de la Unión, una acción de inconstitucionalidad que llegó a la SCJN determinó que la reforma de 2021 violaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

EPN planteó el Pacto por México desde que inició su sexenio

Ahora, el Congreso debe ajustar la Ley de la Industria Eléctrica para que no contradiga la Carta Magna; sin embargo, esto no limita al presidente a presentar otra iniciativa y, en palabras del propio presidente, se buscará terminar con la reforma energética de Peña Nieto.

“No puede estar por encima del interés público el interés particular. El modelo neoliberal o neoporfirista coloca por delante el interés particular de empresas nacionales y sobre todo de empresas extranjeras”, señaló durante la mañanera en la que sostuvo que el Poder Judicial sigue favoreciendo a las empresas y no al pueblo de México.

¿Qué dice la Reforma Energética de Peña Nieto?

El Pacto por México, promovido por el PRI y aprobado por todas las demás fuerzas políticas que ahora se encuentran en la oposición (PAN y PRD), cuenta con cinco ejes principales:

Sociedad de derechos y libertades

Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad

Acuerdos para la Seguridad y la Justicia

Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática

En materia de Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad, la administración de Peña Nieto plantea numerosas posturas neoliberales, como “México debe crecer por encima del 5%, para lo cual se requiere aumentar la inversión pública y privada hasta a más del 25% del PIB e incrementar la productividad de la misma” o intensificar la competencia privada en rubros como el transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y energía.

Además, se promovió una reforma energética que abrió el mercado mexicano a inversores privados que utilizan la infraestructura de CFE con ventajas de mercado bajo el criterio de competencia, lo que debilitó la capacidad de generación de la Comisión; sin embargo, AMLO y Morena sostienen que esta vulneración fue completamente intencional, por lo que insistirán con las iniciativas que consideren necesarias para dar reversa a esto.