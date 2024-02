AMLO sobre fallo del TEPJF: "yo tengo que defender a mi gobierno"

Yo tengo que defender a mi gobierno, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la reciente sentencia impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que supuestamente dicen que el mandatario generó rechazo de los candidatos de la oposición, así como también la adhesión de los ciudadanos hacia su gobierno.

“Yo tengo que defender a mi gobierno, o sea… no, pues ya voy a empezar a hablar mal del gobierno, ya vamos a empezar a hablar mal del gobierno”, manifestó.

Señaló que el Tribunal Electoral esta muy molesto con él. Foto: Especial

Durante la conferencia matutina en Quintana Roo señaló que el Tribunal Electoral está muy molesto con él respecto a ese tema y dijo “le deberían de echar la culpa como a 40 millones de mexicanos, o sea nada más a mi, piensan que lo mas importante es el servidor público, el dirigente, para ellos el pueblo es masa”.

Previo a la inauguración del tramo 5 del Tren Maya, el mandatario agregó que ante las acusaciones, está dispuesto a rectificar.

“Si cometí algún error estoy dispuesto rectificar, es más no le hace que sean calumnias, de todas maneras cumplimos, porque ya me han calumniado…No he mencionado nunca a candidatos, sobre todo a las candidata que tampoco voy a decir de que partido, no lo he mencionado, pero esta consejera dije algo y lo tergiverso, modificó mi dicho y a partir de eso me castigaron de una mentira, de una manifestación”, apuntó.

