AMLO asegura que columnas del tramo 5 del Tren Maya no afectan el subsuelo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las columnas que se encuentran en el tramo 5 del Tren Maya, las cuales atraviesan cenotes, ríos y cavernas no contaminan el subsuelo, pues las mismas cuentan con un recubrimiento especial que permite que el cemento no se riegue en esas zonas.

“Van forradas para que no se contamine el agua con cemento, con concreto, llevan una funda especial, se hacen estudios para que no se afecten las zonas bajas, ríos, cenotes y donde puede haber algún riesgo se corrige y está antropología y medio ambiente. No podemos destruir el territorio, no debemos destruir el territorio y es lo que estamos haciendo”, apuntó.

Aseguró que las columnas no contaminan el agua. Foto: Captura de pantalla

Sigue leyendo:

No se romperán relaciones, fueron moderados, dice AMLO sobre visado canadiense a mexicanos

Tren Maya internará a los turistas en las zonas arqueológicas: AMLO

El mandatario sostuvo que se decidió hacer este viaducto en el tramo 5 para no afectar la naturaleza que se encuentra en dicha zona, pero sobre todo, para proteger los más 500 pasos de fauna que hay ahí y los sitios arqueológicos.

Previo a la inauguración del tramo que va de Cancún a Playa del Carmen, López Obrador también se lanzó contra supuestos ambientalistas y dijo, “agarran la supuesta defensa de la naturaleza como negocio, viven de eso, chantajean y son muy teatreros”.

Aunado a las criticas de este grupo de personas manifestó que el gobierno de México ha librado todos los amparos que giran entorno a los daños de la naturaleza con el Tren Maya, “es como una carrera de obstáculos, brillamos uno y otro, pero no han pododiodo con nosotros porque contamos con el apoyo del pueblo, pues sería muy difícil hacer una obra si no contamos con la participación las comunidades de los pueblos”, agregó.

Finalmente, señaló que los falsos ambientalistas no viven en estas comunidades y solo se acercan a estos lugares con sus pancartas cuando les conviene, “ellos viven en hoteles o residencias, tienen dinero y chantajean que se está destruyendo”, concluyó.

Luisa María Albores: "es una de las obras con mayor cuidado ambiental"

Previo a la inauguración de la ruta Cancún-Playa del Carmen del Tramo 5 Norte del Tren Maya, cuya construcción enfrentó polémica y una lluvia de amparos de ambientalistas y asociaciones, la secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Albores, aseguró que la obra en general “es una de las obras con mayor cuidado ambiental desde la parte técnica”.

En 'la mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la estación Cancún Aeropuerto del Tren Maya, la funcionaria dijo que demostrar con los números que el presidente ha decretado 44 áreas naturales protegidas, de las cuales nueve están los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Norte del Tren Maya.

“Se hicieron nuevas áreas destinadas a la conservación, tenemos siete que forman un corredor biológico de mas de 52 mil hectáreas, que se hacen directamente con los núcleos agrarios.

El tramo 5 Norte del Tren Maya enfrentó diversos amparos de ambientalistas. Foto: Especial

“Se crean nueve áreas naturales protegidas y con eso se coadyuva al cuidado y conservación de diferentes ecosistemas muy importantes. Sumamos con esto nueve áreas naturales protegidas, más siete áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que se trabajan directamente con núcleos agrarios y tenemos una sumatoria de más de millón 397 mil hectáreas. Sólo estamos hablando de los tramos que el día de hoy estamos informando en los avances ambientales”, expuso.

Expuso que se crearon la Reserva de la Biosfera de Wanha’ con 38 mil 225 hectares, Parque Nacional Nuevo Uxmal con mil 698 hectáreas y Manglares de Puerto Morelos con mil 103 hectáreas

También Playa Delfines con 5 hectáreas, Jacinto Pat con 17 hectáreas, San Buenaventura con 38 hectáreas, el santuario Playa Chenkan con 30 hectáreas, Cenote Aerolito y Bajos del Norte con 1.3 millones de hectáreas.

Paralelamente, explicó que están actualizando todos los programas de manejo para las áreas naturales protegidas que ya estaban decretadas, como el Parque Nacional Palenque que tenía 42 años sin un plan de manejo de cuidado de este sitio.

BRC