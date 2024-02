Atropellan a activista de madres buscadoras durante plantón en Quintana Roo

La activista Dana López fue atropellada anoche mientras participaba en el plantón que realizan Madres Buscadoras de Quintana Roo a fuera del Poder Judicial del Estado (PJE) en Cancún.

De acuerdo con el testimonio de la afectada el auto rebasó la línea de contención que puso el colectivo sobre avenida Nichupté, aceleró y golpeó a una de las integrantes en su lado izquierdo.

“Nosotros nos paramos para indicarle que no puede pasar, cuando nos ponemos en frente, aceleró, gira y me pega con la puerta y el espejo del lado derecho del auto. Me pegó del lado izquierdo y después se fue a toda velocidad para salir a avenida México”, dijo.