VIDEO: Retiran puesto a taquero que amenazó con un machete a una mujer

Un taquero en la alcaldía Cuauhtémoc se hizo viral en las redes sociales al ser captado en el momento que amenazó a una clienta y a otros comensales que defendieron a una mujer que era acosada, según testigos en las redes sociales. Tras la agresión y posterior denuncia, la alcaldesa Sandra Cuevas informó que quitarán el puesto del comerciante.

En el video que circula en internet se observan dos momentos del taquero, en el primero habló en su teléfono celular a otra persona a quien le pidió que llegara y que trajera consigo una pistola 9 mm y no la que utilizan cuando “secuestran”, recalcó mientras era grabado presuntamente por la mujer a la que atacaría con el machete.

El taquero llamó a una persona para que llegara con una pistola. Foto: Captura de pantalla

El taquero intentó golpear a la mujer con el machete

En un segundo video, el taquero persigue a la mujer y a otra persona. El comerciante lleva consigo uno de los machetes con los que pica la carne de sus tacos para amedrentar a la gente que no deja de grabarlo con la cámara de su teléfono celular.

El taquero logró golpear a una de las víctimas al parecer con el mango del machete. En ese momento un hombre se abalanzó a la persona agresiva para derribarlo en la calle. Una vez en el piso, el taquero fue sometido para quitarle el arma, mientras otros hombres se acercaron para ayudar al taquero.

“Qué te pasa, quítale el cuchillo porque nos amenazó, se pasó, se pasó”: mujer agredida.

El taquero agredió a una mujer con su machete. Foto: Captura de pantalla

La angustiada mujer fue ayudada por otras personas a las que respondía que no estaba bien mientras señaló que el taquero la violentó: “Agarró el cuchillo y me pegó con el cuchillo, me amenazó, dice que es de los sicarios”, acotó la víctima de agresión.

Sandra Cuevas quita el puesto al taquero

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, indicó a través de su cuenta de exTwitter que quitarán el puesto del taquero ubicado en calle Chilpancingo 64 de la colonia Hipódromo Condesa, además de que procederán de manera judicial en contra del agresor:

“Ese puesto lo vamos a retirar, sin derecho a ser reubicado, además de actuar jurídicamente”: Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas quitará el puesto al taquero. Foto: X

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó que atendieron el reporte mostrado en las redes sociales, “buenas tardes, le hemos contactado vía MD para atender su reporte” al responder el posteo original que fue difundido en la web.