AMLO detalla que planteó a Larry Fink ofrecer becas para combatir las adicciones en los jóvenes de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en su encuentro privado este jueves con Larry Fink, presidente y consejero de BlackRock, conversaron sobre la situación en el mundo y en especial de la crisis del fentanilo que atraviesa Estados Unidos.

Dijo que planteó que el gobierno en ese país otorgue becas para que los jóvenes de 18 años puedan pasar dos o tres años más en el hogar de sus padres, como una forma de atender las causas de las adicciones.

López Obrador se reunió con el presidente de Black Rock, Larry Fink

FOTO: Presidencia

En EU se abandona muy temprano a los jóvenes: AMLO

El titular del Ejecutivo le comentó al banquero que el problema en Estados Unidos no está relacionado con su nivel económico o militar, más bien se relaciona con la crisis de fentanilo, la sustancia que fue la primera causa de muerte por sobredosis en el país durante 2022.

“Ayer hablaba yo con Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Como se piensa que nada más es financiero y administrador de fondos, pues no hablamos de eso prácticamente, hablamos de cómo vemos la situación en el mundo”, explicó.

El mandatario afirma que la principal crisis en Estados Unidos son las adicciones

FOTO: Especial

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aseveró que ese crisis de consumo de drogas sintéticas es por la desatención y por el abandono a los jóvenes.

“Los jóvenes que tenían que irse de la casa, y que a veces se iban de la casa y les faltaba amor apapacho y ese vacío querían llenarlo, buscaban llenarlo con el consumo de las drogas. Entonces, le decía, ¿por qué no hacían andar un plan para que los hijos se queden cuando menos dos o tres años más en la casa y que el Estado otorgue becas a las familias?, porque eso les va a ayudar mucho, porque no se trata de que no llegue el fentanilo”, apuntó.

López Obrador afirmó que el Gobierno de México está combatiendo el tráfico y producción de drogas sintéticas, “como nunca estamos destruyendo laboratorios de precursores químicos para que no llegue la droga”. El mandatario aprovechó la oportunidad para rechazar que existan relaciones de complicidad con la delincuencia organizado, ni con la "delincuencia de cuello blanco".

