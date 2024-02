AMLO revela quién es el presidente de América Latina al que más admira

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su admiración y respeto por uno de los más grandes demócratas en la historia de América Latina. Durante una entrevista exclusiva que ofreció a la periodista rusa Inna Afinogenova, el mandatario mexicano sostuvo que un expresidente chileno fue el mejor de la región.

López Obrador, que casi no da entrevistas desde que llegó al poder en 2018, contestó por más de dos horas las preguntas de la colaboradora de Canal RED, donde se trataron temas como su trayectoria, sus pendientes, logros y pasiones, y cuando tocó el tema de reconocer a otros demócratas su respuesta fue contundente.

El mejor presidente de América Latina según AMLO

Salvador Allende fue el presidente de Chile que fue derrocado y asesinado a través de un golpe de Estado militar el 11 de septiembre de 1973 y que, al mismo tiempo, es el máximo referente de democracia para Andrés Manuel López Obrador, pues su convicción pacifista la llevó hasta el límite.

La respuesta de AMLO inició cuando se le preguntó por el Subcomandante Marcos, uno de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En ese momento, López Obrador dijo que la diferencia que tuvieron fue porque Marcos no coincidía (en 2006) con la visión pacífica del obradorismo para llevar a cabo la transformación en México.

Por ello decidió contrastar esta visión con la de Allende, quien siempre apoyó las vías pacíficas y democráticas para ayudar al pueblo. De tal modo que por eso quiso acudir a la ceremonia del 50 aniversario del asesinato del presidente chileno.

“Él siempre apostó a la vía pacífica y la vía electoral y era un pacifista. Por eso fue una canallada la de Pinochet y de los militares que dieron ese golpe de Estado”, condenó durante la entrevista con Afinogenova.

“Allende es al que más admiro” fue la respuesta que dio cuando Inna le preguntó su opinión sobre el mejor presidente en la historia de Latinoamérica y agregó: “Lo admiro mucho por su perseverancia y sus convicciones pacifistas”.

Al respecto, recordó un ejercicio que hizo cuando era un joven estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM y entre su maestro y todos sus compañeros llegaron a la conclusión de que las convicciones de Allende lo llevarían a la muerte. “Me dolió muchísimo cuando me enteré de que se había dado el golpe”, recordó.

Finalmente, señaló que los hombres que eligen las vías pacíficas no deben ser objeto de violencia. “Un hombre que lucha por la vía pacífica no merece ser tratado así. El que opta por las armas, sabe que se trata de vencer o morir, pero un hombre que quiere la paz no se merece eso”, cerró.

El asesinato de Allende

El 11 de septiembre de 1973, un grupo de militares, encabezados por Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército de Chile, se levantaron en armas contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, quien había llegado a la presidencia el 3 de noviembre de 1970.

Salvador Guillermo Allende Gossens fue asesinado después de tres años de gobierno, pero justo antes de morir, convencido de que su fin se acercaba, dijo: “Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.