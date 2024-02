¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro hoy 19 de febrero?

A través de redes sociales, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron un avance lento en los trenes de la Línea 12, la cual corre de Mixcoac a Tláhuac. Según los propios internautas se registró un corte de energía cerca de las 6:30 horas de este lunes 19 de febrero, motivo por el que los vagones presentaban un retraso.

Minutos más tarde, la información fue confirmada en las redes sociales del Metro. La dependencia explicó que se tuvieron que realizar cortes de energía para poder rescatar a unos perritos que caminaban sobre las vías. "Se realiza un corte de energía y maniobras para rescatar a unos perritos en la zona de vías de la Línea 12", se lee en la tarjeta informativa.

La Línea 12 presentó retrasos en varias estaciones. Foto: cuartoscuro.

Metro confirma marcha lenta en la Línea 12

Por esta razón se registró un avance lento entre los vagones, explicó el Metro en sus redes sociales: "la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Toma previsiones". Por su parte, internautas arremetieron contra el transporte público asegurando que la circulación lenta se ha vuelto habitual entre los trenes.

"Pues no pasa dirección Mixcoac, del otro lado están pasando normal"; "gracias por avisar una hora después, así uno no puede prever rutas alternas"; "mínimo manden trenes vacíos a las demás estaciones no que ya van llenos y uno ya no puede subir"; y "se supone que las vías no están electrificadas, ahora quién permite que los perros ingresen hasta los andenes", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El Metro confirmó los hechos. Foto: captura de pantalla.

¿Cómo avanzan los trenes en el Metro?

Actualmente, el Metro ha informado que el avance de trenes es fluido y que los vagones solo reportan un retraso de 5 minutos, máximo seis. Aunque la Línea 12 presenta afectaciones de hasta siete minutos entre estaciones. Se pide a los usuarios del transporte público tener paciencia y salir con tiempo de anticipación, tomando en cuenta los retrasos que hay entre las estaciones.

El medio de transporte recordó que este lunes continúa operando la ruta de apoyo Agrícola Oriental-Lázaro Cárdenas la cual brinda el servicio ante el cierre del tramo Pantitlán-Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro.