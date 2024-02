Hombre que participó en la golpiza a un ambulante en Bellas Artes cuenta su versión: “Que nunca le pase lo mismo”

Tras la golpiza que sufrió un presunto vendedor ambulante en la explanada de Bellas Artes cuyo video se hizo viral en las redes sociales, un hombre identificado como Alex “Chipotex” Hernández en Facebook dio su versión sobre la riña en la que participó, y aseguró que lo hizo para defender a su hijo de 11 años de edad.

Alex Hernández compartió capturas de pantalla en las que se ve el momento de la agresión en las calles de Centro Histórico, en ellas señaló a varias personas a las que acusó de haber golpeado a su hijo menor de edad y a su nieto de 1 año, quienes además dijo, no recibieron atención tras el zafarrancho.

Aunque el video se hizo viral este domingo, los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero, según consta en una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que atribuyó el incidente a una riña entre comerciantes ambulantes, de acuerdo con lo recabado en testimonios de los testigos. Asimismo, señaló que el hombre golpeado acudió por su propio pie a un hospital.

“Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero en la esquina de la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, en las inmediaciones de la Alameda Central, donde, a través de la frecuencia de radio se reportó una persona lesionada por golpes y, al llegar, personal de la Policía Auxiliar fue informado que el hombre fue trasladado por sus medios a un hospital”, informó la SSC-CDMX.

Asimismo, el hombre que fue señalado de golpear al vendedor ambulante, envió una mensaje a la gente que le desearon el mal tras haber participado en la gresca, además de sostener que lo hizo por defender a su hijo y nieto.

“Gracias a todas esas personas k me hacen y me desasen (sic) esperaremos k nunca le pase lo mismo por sus hijos si soy culpable respondo por mis actos y mis hijos no merecen justicia”: Alex Hernández.