“Estamos encerrados, no sé qué hacer”: así quedaron atrapados en la balacera en el Hotel Safi de San Pedro Garza

Dentro del Hotel Safi ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue asesinado un hombre quien estaba en compañía de otra persona en el restaurante del lugar. El ataque se registró la tarde del domingo en la zona hotelera donde es común que empresarios nacionales y extranjeros se hospeden.

En las redes sociales, una persona que estaba en el interior del restaurante del hotel en compañía de otras grabó en su teléfono celular el momento en que terminó la balacera, y estaba preocupado por haber quedado atrapado en el sitio donde sicarios asesinaron a un hombre y dejó a una mujer herida por una bala perdida.

Sigue leyendo:

Reportan balacera y bloqueos en diferentes puntos de Ciudad Guzmán, Jalisco

Reportan intensos enfrentamientos entre presuntos delincuentes en Culiacán

Los testigos quedaron atrapados en la balacera en el Hotel Safi. Foto: Captura de pantalla

Así fue la balacera en el Hotel Safi de San Pedro Garza

En el metraje se observa cuando el testigo grabó desde la parte de arriba hacia el restaurante donde estaban varios policías resguardando la escena del crimen, mientras que el hombre comienza a hablar con otro que expresó estar desesperado por no saber qué deberían hacer después de que ocurrió el ataque.

-“No, no, no, no lo puedo creer wey, mi esposa se va a infartar”.

-”No, ya se wey. Estamos encerrados”.

-”No sé qué hacer.”

Un hombre fue asesinado dentro del Hotel Safi. Foto: Captura de pantalla

Tras las detonaciones de bala, la zona hotelera en Garza García vivió momentos de inquietud ante otro posible ataque que se realizó en pleno día de descanso para la mayoría de los habitantes que acudieron al lugar que suele estar lleno de gente durante los domingos.

El hombre que fue asesinado fue identificado como Bernardo Aguirre Aldrete de 32 años de edad que estaba en compañía de Eduardo Lara Díaz de 35 quien resultó ileso, según información de la policía citada por El Norte.

La policía detuvo a un presunto escolta de la víctima quien afirmó que el hombre asesinado fue agente del Ministerio Público y recientemente se reunió con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca en Texas, según refirió el medio.