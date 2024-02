¿Quién es el dueño de la Torre Latinoamericana?

La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, la cual se encuentra en la esquina de la calle de Madero y el Eje Central, durante 27 años fue el edificio más alto de la CDMX, y obtuvo el récord por ser el rascacielos más grande del mundo, también tuvo gran impactó por ser el primer edificio en tener una fachada de cristal y aluminio.

La construcción de esta torre se dio en los terrenos donde era antes un convento, en 1947 se autorizo la demolición de ese lugar para dar paso a la planeación y construcción de la torre “Latinoamericanas Seguros de S.A”. originalmente se tenía pensado un edificio de 27 pisos, pero al ver que estaba en un subsuelo que podía resistir, se cambió a diseñar el edificio de 40 pisos. El concepto que se tenía para este rascacielos era mostrar el crecimiento de la ciudad y de México.

¿Es cierto que el dueño de la Torre Latinoamérica es Carlos Slim?

La torre después de su inauguración por la empresa Latino Seguros, quien fue la que bautizo al rascacielos como Torre Latinoamérica, la cual en su momento ocupo los pisos del 4 al 8 para sus oficinas, al mismo tiempo los pisos restantes fueron puestos a disposición de inmobiliarias para que estos fueran rentados por empresas o personas que tuvieron en ese tiempo el capital para poder rentar en este rascacielos.

Para el año 2022 el magnate mexicano Carlos Slim uno de los hombres con mayor fortuna, se dispuso a comprar los primeros siete pisos de la torre, en donde instaló las oficinas de su banco, pero esto no significó que el empresario mexicano tenga un porcentaje alto o en su totalidad sea el dueño del edificio. De acuerdo con la información de la Torre Latinoamericana, la empresa Latinoamerica Seguros sigue siendo la administradora del resto de los pisos.

¿Por qué la Torre Latinoamericana ha sobrevivido a los terremotos surgidos en México?

La Torre Latinoamericana se encuentra construida sobre un suelo fangoso, pero para ello, hicieron una investigación abrupta del subsuelo, en la cimentación tiene 361 pilotes de concreto a 34 metros de profundidad, aunado a ello una losa que forma un cajón, lugar donde está construido el edificio, mismo que permite que a la hora de temblar no sienta el movimiento original de la tierra, esto no quiere decir que no se sienta, sí se siente pero de una menor intensidad ya que debido a la base que hay abajo no permite que se mueva en su totalidad con los sismos.

Esta construcción les hizo obtener el reconocimiento del Instituto Americano de la Construcción de Acero, al ser el edificio más alto que no haya sido expuesto algún movimiento telúrico de mayor densidad. Pero una de sus pruebas más fuertes fue el terremoto de del 19 de septiembre de 1985 el cual tuvo un registro de 8.1 grados en la escala de Richter, el 13 de abril también aguantó el temblor de 6.3 y este último terremoto igual del 19 de septiembre pero de 2017 en donde varios edificios se cayeron, la Torre Latinoamericana no sufrió daño alguno.