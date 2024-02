AMLO responde a Slim por críticas a militarización; descarta compra de Telmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador chocó este martes con el empresario Carlos Slim, horas después de que el presidente vitalicio de Grupo Carso criticó que “es un exceso” que los militares tengan el control de empresas del Estado porque “van a reportar pérdidas”.

En "la mañanera", López Obrador respondió a las declaraciones de Slim, a quien llama su amigo, que ninguna empresa privada hubiera ayudado al gobierno como lo ha hecho el Ejército y la Marina construyendo obras de infraestructura con calidad, bajo costo y en tiempo récord; dijo que quizá Slim desconoce todas las misiones que tienen las Fuerzas Armadas y enlistó cinco.

“Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones, una misión es la de proteger nuestra soberanía; la segunda misión del Ejército es garantizar la seguridad interior”, dijo en Palacio Nacional.

Las otras tres misiones, expuso, es el apoyo que dan en desarrollo social; el apoyo a la población ante desastres naturales; y la contribución para la construcción de obras que tiene que ver con el desarrollo de México.

“También, no les gusta, los entiendo bien, el que la Secretaría de la Defensa me ayude, nos ayude todos operando el Tren Maya, construyéndolo y operando; Mexicana, también no les gusta mucho, llaman militarizar. Se olvidan que el Ejército, además de esas funciones legales, nada más que no se conocían ni llevaban a la práctica, es pueblo, el Ejército es pueblo”, dijo.

Sin afán “de contestarle a Carlos”, dijo, nada más para poner un ejemplo, destacó que si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y lo hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, “seria”, hace misma obra la hace en 2 mil millones y en dos años.

“¿Con quién construimos? ¿Con esas empresas constructoras que cobran el doble o el triple y que se llevan años construyendo? Imagínense, la ventaja que fue el encontrar a los ingenieros militares”, cuestionó.

Reiteró que respeta mucho a Carlos Slim, con quien dijo que siempre dialoga y debate porque no están de acuerdo en todo.

“Lo respeto porque es una gente trabajadora, que invierte en el beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, a diferencia de otros que insultan al presidente, se olvidan que no es AMLO sino el que representa a todos los mexicanos”, resaltó.

AMLO descarta comprar Telmex tras dichos de Carlos Slim

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno tenga la intención de comprar Telmex, luego de que Carlos Slim confesará que "ya no es negocio".

Rechazó que Slim sea un empresario privilegiado en su gobierno "le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario".

Resalta que no enriqueció a Slim

Afirmó que con Slim se constata que el nuevo modelo económico llamado “humanismo mexicano” es único y funciona.

-El señor Carlos Slim dijo que Telmex no es negocio y que además no ha sentido que en este gobierno se le ha hecho beneficio. Le pregunto, Presidente, ¿el gobierno tendría intención de comprar Telmex?; se le cuestionó.

-No, no, no. Para nada, acotó López Obrador

El presidente argumentó que “le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos. Los empresarios. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro”.

Destacó que los empresarios “ellos están constatando que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano que es único”.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que no lo ha patentado porque quiere que se aplique en todos lados.

“Pero estamos demostrando que si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, si no hay impunidad, se puede lograr una sociedad mejor. En beneficio de todos”, dijo.

“¿Qué venía pasando? Pues que ya era una decadencia lo que padecía el país. Un proceso de degradación. Imagínense cómo estaríamos ahora. Si hubiese seguido con la misma política de robo, de corrupción, de contratos leoninos, de seguir ignorando al pueblo, marginando al pueblo, marginando de los beneficios. Porque el pueblo contribuye a la creación de la riqueza”, aseveró.