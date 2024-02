Telmex ya no es negocio, pero no se venderá: Carlos Slim

Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, aseguró que Teléfonos de México (Telmex) “ya no es negocio” pero no se venderá porque es una empresa mexicana “que mantendrán sus hijos y nietos”, a pesar de que cuenta un pasivo pensionario de 270 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, a la que llamó para desmentir que “no se ha beneficiado de este gobierno pues de todas las obras existente de esta administración, solo ha participado con el 80 por ciento del segundo tramo del Tren Maya”, aseguró que en el caso de Telmex cuando adquirió la empresa se la dejaron, sin crecimiento con rezagos y sin fondos de pensiones.

Por ello, Slim destacó que “para bajar el pasivo laboral de 270 mil millones de pesos, lo que nosotros hicimos fue crear un fondo de pensiones que vale como 160 mil millones y le quitamos como 20 mil millones por año de lo que produce (la empresa) anualmente para hacer viable la sobrevivencia de Telmex para que no se endeude ilimitadamente”.

Telmex cuenta con 41 mil jubilados e igual número de activos

En este momento hay mil 500 trabajadores en el esquema de trabajo voluntario, aseguró Slim. FOTO: Cuartoscuro

Aseguro que hasta el momento se tienen 41 mil jubilados y hay otro número igual activos, que se van a jubilar a los 53 años, “sabemos que es un problema, pero la actitud de los trabajadores ha sido positiva porque entienden el problema y por que muchos han aceptado mantenerse trabajando de manera voluntaria”.

Así, de cinco días trabajan cuatro, y llegaron a ser 4 mil 500 empleados que se quedaron a trabajar y por cada año recibieron una prima mayor de jubilación. En este momento hay mil 500 trabajadores en ese esquema de trabajo voluntario.

Incluso dijo que habían llegado a pláticas con el sindicato y los trabajadores para cambiarles acciones por antigüedad “como ganan 160 o 180 por ciento de su último sueldo, pues con ellos bajaríamos un 20 por ciento del pasivo laboral y a ellos se les pagaba menos, pero al morir le dejaban acciones a su familia y así serían socios de la empresa, pero no lo aceptó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no lo aceptó”.

"Telmex está en números rojos": Slim

Slim aseguró que Telmex “ni es monopolio ni es preponderante”. FOTO: Cuartoscuro

Dijo que hay 61 mil trabajadores y ello es lo que ha llevado a que la empresa no sea rentable “Telmex está en números rojos desde hace 10 años, que incluso no hemos podido cobrar dividendos y que se debe alimentar el fondo de pensiones y esto se solucionará hasta el año 2040, cuando se solucionará todo”.

Pese a todo aseguró que “Telmex no se venderá” eso a pesar que que señaló además del pasivo pensionario enfrentan que tanto el gobierno y las televisoras no les han permitido tener televisión por cables nos han bloqueado, van cinco gobiernos que no lo autorizan”.

Entonces señala “nos han hecho competir con un brazo amarrado porque Telmex le gana las otras empresas que ofrecen servicio de telefonía y televisión en paquete”.

Slim descarta que Telmex sea un monopolio

Entonces desmintió que Telmex sea un monopolio “ni es monopolio ni es preponderante” “tenemos el liderazgo pero porque se invierte anualmente mucho”.

Y en el caso de la televisión de paga solo hay tres competidores pero Telmex “trabaja sin ese servicio lo que le resta competitividad porque agudiza las necesidades de Telmex”.

Por ello, negó que sea uno de los empresarios más beneficiados de este sexenio, incluso dijo que por ello salió a desmentirlo “para que se vea la verdad”, “en esto, la TV de paga no nos han dado su apoyo ni el IFT ni el gobierno”.

Reconoció incluso tener diferencias con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, con quien dijo hablará cuando termine su mandato a la presidencia, pues por ejemplo no coinciden en qué Porfirio Díaz era un buen presidente según Carlos Slim, idea que no comparte el Ejecutivo.