La elección será como un referéndum o un plebiscito: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la elección del 2 de junio será como un referéndum o un plebiscito para determinar la continuidad de la transformacional e incluso ironizó que pueden decidir si “ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco”.

Justificó su iniciativa de reforma constitucional en la que propone eliminar organismos autónomos ya que son “institutos fachada”.

Dijo que para aprobar su paquete de 20 iniciativas de reforma se requiere mayoría calificada en el Congreso por lo que es necesario la participación de la población, “le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México”.

Resaltó que ahora la gente está contenta porque además de empoderarlos, están orgullosos de su origen de ser mexicanos por ser parte de de una potencia cultural.

“Por eso queremos llevar a cabo esta reforma, y va a depender de los ciudadanos ¿Quieren que todo esto continúe? Pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referendo, un plebiscito, es ¿Quieres que continúe la transformación? ¿O quieres que regrese los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate”

“¿Quieres que continúe la transformación? No, no quiero, ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? ¡Millones! Quiero un presidente obediente, al servicio de la DEA, quiero un servidor afamosito de los potentados de México. Quiero a alguien que sea sensato y que no esté diciendo que aquí no hay clases, ¿cómo no? No somos iguales”, argumentó.

El presidente reiteró que la población va a decidir en la elección del 2 de junio.

“Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México. La verdad, la verdad es excepcional”, aseguró.

De su iniciativa de reforma constitucional, el presidente López Obrador explicó que las funciones de esos organismos autónomos serán transferidas a las secretarias de Estado del ramo.