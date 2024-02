Aquí puedes disfrutar del concierto sinfónico de Harry Potter en la CDMX

La Banda Sinfónica del Instituto de la Juventud (INJUVE) de la Ciudad de México llevará a cabo el “Concierto Mágico Sinfónico”, que ofrecerá el próximo viernes 16 de febrero, a las 18:00 horas, en el Parque Cañitas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde interpretará un repertorio con las canciones más representativas de Harry Potter, saga llena de fantasía y encantamientos que impactó a toda una generación.

El espectáculo musical adentrará a los presentes en el mundo mágico y de fantasía de esta icónica saga, el cual será presentado por primera vez por la Banda Sinfónica del INJUVE como parte de las actividades de la estrategia “Cáele al Punto. Paz y baile en la Ciudad”, cuyo objetivo es garantizar el derecho de las juventudes a una vida libre de violencia.

El recital está preparado para expertos y no expertos en el mundo de la magia, así que sino sabes que se dice “Leviosa” y no “Leviosá”, no te preocupes solo déjate llevar por la música y los arreglos que durante más de seis meses han preparado los integrantes de la agrupación.

El cine y la música en un solo espectáculo

El espectáculo musical adentrará a los presentes en el mundo mágico y de fantasía de esta icónica saga. FOTO: Especial

Y es que la Banda Sinfónica del INJUVE, conformada por 54 beneficiarios del programa social “Los Jóvenes Unen al Barrio”, ofrecerá una experiencia auditiva única al combinar dos grandes áreas de interés para las juventudes: el cine y la música.

El titular del INJUVE, Javier Alberto Hernández Plata, mencionó que “Cáele al Punto”, busca llevar el talento de las Brigadas de las juventudes del Instituto a toda la ciudad ofreciendo espectáculos de gran calidad para toda la población, lo cual permite la apropiación y recuperación de espacios públicos en toda la capital del país.

De igual forma, “Cáele al Punto. Paz y baile en la Ciudad”, tendrá actividades en cuatro alcaldías; el jueves 15 de febrero en Tlalpan y Magdalena Contreras, a las 15:30 horas. Y el sábado 17 de febrero, a las 12:00 horas, en Iztapalapa con la presentación estelar de “Blaxck Moses” y “El Estudiante”.

Este tipo de actividades permite la apropiación y recuperación de espacios públicos en toda la capital del país. FOTO: Especial

En todas las sedes y horarios estarán presentes las Brigadas del INJUVE, así como personal y actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), PILARES, Instituto del Deporte (INDEPORTE), Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), Participación Ciudadana, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, y de la Procuraduría Social.