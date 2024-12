Camioneros de Tepic piden exclusividad de circulación en el Centro, aseguran que autos privados ocasionan tráfico

Uno de los dirigentes de choferes de transporte público en Tepic, de nombre Antonio Ramírez Domínguez, sugiere que derivado de la ampliación de banquetas del Centro Histórico de Tepic para darle prioridad al peatón, debería de limitarse el paso de automóviles privados.

Con esto, aseguró, se tendría una medida para propiciar que se pueda cumplir con los horarios del transporte público y se dé un servicio mucho más eficiente en la próxima temporada decembrina.

"Ahorita en diciembre lo que conviene es que implementen que no entre tanto carro particular al Centro Histórico, porque entran a las calles y van a vuelta de rueda y ya ven que las calles no las dejaron muy pequeñas y no se puede rebasar, lamentablemente o chofer trae el tiempo contado y ahorita la Secretaría de Movilidad están dando nada más un minuto de tolerancia y no se puede y Tepic es un caos ya y como choferes tenemos un horario que debemos acatar. Ahorita la verdad no se puede transitar en Tepic" comentó el dirigente.

Piden que se brinden espacios para que los conductores puedan terminar con sus rutas a tiempo. FOTO: Adonaí Durán.

Piden a la Secretaría de Movilidad facilidades para circular

Solicito a la Secretaría de Movilidad que si está en sus manos puedan regular el acceso de los particulares, o si no, a que tengan conciencia y empaticen con ellos.

"Tengan un poquito de conciencia los choferes de los particulares para que no se vayan parando en la calle, porque como ahorita dije las calles se hicieron muy pequeñas y son cuello de botella, porque se detiene un carro y se para el tráfico, la verdad el gobierno que hizo cambio de esas vialidades estuvo muy mal, porque se descontó en un carro y ya se paralizó todo el centro" insistió de nueva cuenta el dirigente.

Así como él, muchos transportistas o incluso permisionarios, no han estado de acuerdo con las políticas que ponen como prioridad al peatón, en algunas otras ciudades, avenidas principales se han convertido prácticamente en espacios únicos para transeúntes y en Tepic, la capital del estado. Aseguran que se rehúsan a ver banquetas amplias y solo buscan favorecerse como conductores.

Aseguran que dejar el espacio para el transporte público favorecerá el traslado en estos puntos. FOTO: Adonaí Durán.

