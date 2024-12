Detienen a regidora de Huimilpan por presunto fraude; permanecerá en prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro detuvo a Beatriz “N”, regidora del municipio de Huimilpan, por su presunta participación en delitos de fraude y uso indebido de documentos, afectando a más de 100 habitantes de la comunidad de Lagunillas. El daño económico estimado supera el millón de pesos.

De acuerdo con la investigación, desde 2023 la imputada solicitó documentos personales como actas de nacimiento, credenciales de elector y comprobantes de domicilio, bajo la promesa de gestionar apoyos sociales, entre ellos, tinacos, calentadores y créditos con bajas tasas de interés. Sin embargo, los beneficios nunca llegaron, y los afectados comenzaron a recibir requerimientos de pago de una financiera.

La Policía de Investigación (PID) ejecutó la orden de aprehensión y presentó a Beatriz “N” ante un juez. Durante la audiencia inicial, la regidora solicitó duplicidad del plazo constitucional, lo que aplazó la decisión sobre su situación jurídica. Mientras tanto, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Los habitantes denunciaron que Beatriz “N” habría falsificado firmas y huellas dactilares para obtener créditos a su nombre, dejándolos con deudas que jamás autorizaron. Una de las víctimas afirmó que la regidora utilizó los recursos para financiar actividades políticas, mientras otras señalaron la indiferencia del alcalde de Huimilpan, Jairo Iván Morales, ante la situación.

Fue detenida por su presunta participación en delitos de fraude. Foto: FGE de Querétaro

Brinda testimonios en contra de Beatriz "N"

“Falsificó, firmas y las huellas, el pagaré que a ella le hicieron, ella falsificó la firma, mi firma mía, mi huella mía, que no es la mía, no se parece, no es nada”, señaló una de las afectadas, quien por seguridad prefirió el anonimato.

El Partido Acción Nacional (PAN), del cual formaba parte Beatriz “N”, se deslindó de la exfuncionaria a través de su dirigente estatal, Martín Arango. Las investigaciones continúan con el objetivo de garantizar justicia a los afectados y esclarecer la magnitud de los delitos imputados.

