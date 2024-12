Confirma Sheinbaum investigación contra alcaldesa de Coalcomán por presuntos vínculos con "El Mencho", líder del CJNG

Este lunes 30 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se está investigando a la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, por sus presuntos vínculos con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, esto luego de que se colocara una lona durante un acto público de la edil en la que se le agradecía al narcotraficante la entrega de juguetes.

"Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones no se puede, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez entonces, tiene que haber una investigación de la Fiscalía", dijo Sheinbaum durante su Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.