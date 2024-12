Myriam Urzúa recomienda a la población abrigarse bien y tomar precauciones por Frente Frío 18 en la CDMX 

Myriam Vilma Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Cívil, pidió a la población abrigarse bien y tomar precauciones ante las bajas temperaturas registradas por el Frente Frio numéro 18 en entrevista con Blanca Becerril para "Noticias de la Mañana" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La funcionaria exhortó a la población a vestir varias capas de ropa dijo que es como vestir en forma de cebolla, usar gorros, guantes, cubrir nariz y boca para evitar respirar el aire frío, revisar que los calentadores al interior del hogar funcionen en forma correcta y que se coloquen en lugares ventilados, apagar velas antes de dormir y mantenerse hidratados, consumir alimentos ricos en vitamina A y C; además instó a actualiar el Plan Familiar de Riesgo.

"Pedirle a la población que actualice su Plan Familiar para la prevención de riesgo, que también debe incluir los animales de compañía", resaltó Mirian Urzua.

Myriam Urzúa exhosrtó a la población a actualizar su Plan Familiar de Riesgo e incluir a los animales de compañía Foto: El Heraldo de México

Myriam Urzúa pide a la población no comprar pirotecnia

Myriam Urzúa pidió a quienes tienen animales de compañia cuidarlos durante esta temporada invernal y recomendó abrigarlos, no exponerlos a temperaturas frías y no cortarles mucho el pelaje. Además recordó a los habitantes de la capital del país que no deben comprar pirotecnia.

En la CDMX se activó la alerta naranja en cinco alcaldías debido al frio y bajas temperaturas cuyas helas provocaran entre 1 y 3 grados, las demarcaciones que se encuentran en alerta naranja son:

Álvaro Obregón

Milpa Alta

Cuajimalpa

Tlalpan

Magdalena Contreras

