Una de las víctimas del atentado con un martillo en Guadalajara vive secuelas de los golpes, lo internan en un hospital

Uno de los dos jóvenes agredidos por su compañero en una preparatoria privada ubicada en la intersección de Puerto Real y Circunvalación, en Guadalajara, fue hospitalizado este lunes debido al golpe en la cabeza que recibió con un martillo.

Ignacio, padre de Juan Pablo, expresó su gran preocupación por el estado de salud de su hijo, ya que los dolores de cabeza no han cesado desde la agresión ocurrida el sábado 30 de noviembre, que fue transmitida en vivo en redes sociales.

“Mi mayor preocupación ahora es que le van a realizar nuevas tomografías, ya que las primeras no arrojaron resultados claros. Va a estar internado todo el día en la sala 110, y no sabemos cuánto tiempo más. El martillazo le causó un hundimiento en el cráneo, y tuvo que recibir varias suturas”, explicó el padre.

El joven se encuentra recluido en su domicilio por parte de las autoridades. FOTO: Archivo.

Temen por la seguridad de los alumnos de la preparatoria de Guadalajara

A este complicado panorama médico se suma la preocupación de los familiares por posibles represalias en redes sociales por parte de los seguidores del presunto agresor.

“Me inquieta que sus seguidores puedan tomar represalias contra la escuela o los compañeros de mi hijo, e incluso contra él mismo. No sabemos qué podrían hacer”, agregó. La Fiscalía de Jalisco informó que el agresor, menor de edad, se encuentra en resguardo domiciliario mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, ya circula en redes sociales una segunda grabación de las cámaras de seguridad de la escuela, que muestra otro ángulo del ataque. Este material también está siendo analizado por las autoridades. No obstante, hasta el momento, la institución educativa se ha negado a emitir una declaración sobre los hechos.

Detenido el menor que atacó a compañeros en una prepa de Guadalajara

El alumno de 17 años de una preparatoria privada del oriente de Guadalajara que atacó a sus compañeros con un martillo, ya esta detenido. El pasado sábado por la mañana, alredor de las 11:30, un alumno de la preparatoria San Andrés, ubicada en la avenida Circunvalación Oblatos en Guadalajara, al interior de su salón, agredió de forma directa con un martillo en mano a dos compañeros y después a otros más.

Hoy, el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, destacó que este tipo de actos son reflejo de la descomposición social y confirmó la detención del menor.

"Está detenido, me dijeron que ayer en la noche estaban estables los muchachos (las víctimas), delicados pero estables y bueno pues una vez más una muestra de la descomposición que genera este tipo de violencia y lo bueno es que se pudo evitar una tragedia y que quien hizo estos actos va a enfrentar a la justicia", dijo. La Fiscalía deberá presentar pruebas para fincar responsabilidades en este caso. FOTO: Archivo.

El último mensaje del agresor antes de atacar a sus compañeros

El ataque se dio mientras estaban en la clase de matemáticas; sin embargo, un día antes publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

"Ya llegó el momento. No crean que unas lágrimas y pésames me van a detener. He invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión. Que empiece el show", amenazó.

De acuerdo con las primeras declaraciones, se mencionó que el joven, quien a penas llevaba un par de meses en clases, se levantó de manera repentina para cometer el ataque.

Como antecedente, en sus redes sociales, se identificaba con los nombres "Belzebu666" y "VivaelFhurer666", donde se mostraba en contra de la religión católica y del comunismo además de mostrar imágenes de animales pequeños desollados y a favor de Hitler.

Los alumnos de la prepa lograron evitar una tragedia

Fueron los mismos estudiantes quienes lo neutralizaron, detuvieron y dieron aviso a través del 911, y la agresión quedó grabada en las redes sociales bajo el título "Masacre escolar disfruten el show", y es que, minutos antes el alumno colocó el celular para registrar todo el momento.

Los afectados fueron trasladados para recibir atención médica, donde se les reporta estables, aunque aún delicados. Al momento de ser detenido, además del martillo, se le aseguró al menor una daga tipo militar, unas pinzas de corte y una botella de alcohol. El agresor habría planeado el ataque con anticipación. FOTO: Archivo.

¿Qué espera a los padres del menor que atentó contra sus compañeros en Guadalajara?

Los padres de menores infractores sí pueden tener responsabilidad civil respecto de los actos en los que incurran, señaló el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licon.

Actos como la agresión por parte de un alumno a sus compañeros en una preparatoria privada del municipio de Guadalajara y los incendios provocados por un menor en tiendas de autoservicio en el municipio de Zapopan, sí derivan en consecuencias para los padres, aseguró.

"¿Qué pasa con los papás? Puede haber una responsabilidad, sí, pero civil, no penal. Y la responsabilidad civil, podemos demandar por la responsabilidad civil objetiva porque nuestros hijos cometen algún acto ilícito y los papás seremos civilmente responsables por los daños y perjuicios. Pero es un juicio civil y ahí será la demanda", puntualizó.

En el caso del menor que intentó encender fuego en la sección de blancos de una tienda de autoservicio, al tener 13 años, explicó Espinosa Licon que la ley específica para adolescentes en conflicto con la ley es que solamente a partir de los 14 años existe una medida cautelar de retención. Así, para este joven existirá un proceso, existirá un juicio y habrá medidas disciplinarias de educación, de tratamiento especial y aún están en espera de que se judicialice la causa.

"Al día de hoy el joven es objeto de estudio y de cuidado por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, no se trata de que simplemente el joven anda libre sin ninguna supervisión, está siendo supervisado en tanto se judicializa y el juez especializado en adolescentes ya decreta cuáles son las medidas".

Reiteró que en el caso de menores infractores, se realizan estudios psicológicos y de su entorno familiar y que de ser necesario, si es posible actuar en contra de los padres y depende de la edad, la retención.

"En todos los adolescentes -explicó- tiene que haber un estudio psicoeconómico y social para que el juez tome las medidas a tomar durante el proceso y también para el efecto de la medida de sanción a imponer. Siempre tiene que existir ese procedimiento. Puede ser internamiento, escuela, no acercarse a determinados lugares, reclusión domiciliaria, supervisión domiciliaria".

