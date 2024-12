Justicia para Mya Villalobos: su novio la apuñaló 47 veces y sigue en libertad

La brutal agresión contra la joven Mya Villalobos continúa impune. A más de un año del hecho violento, en el que su entonces pareja la apuñaló en más de 40 ocasiones, la ahora activista ha denunciado que su agresor permanece el libertad, esto pese a que hay una sentencia en su contra. Fue en el Auditorio Cultural de la ciudad de Camargo, en Chihuahua, donde la sobreviviente de violencia de género narró su historia frente a estudiantes de bachillerato.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mya habló sobre la agresión que vivió siendo pareja de Erick "N", quien la apuñaló 47 veces. De acuerdo con su testimonio, su agresor continúa con el proceso en libertad, esto luego de que un juez dictó sentencia en su contra.

"Ya pasaron dos años, ya es mucho tiempo, es tiempo suficiente. Ya hay una sentencia, ya él es culpable, no entiendo qué estamos esperando. O sea, necesito que ya se muevan porque ¿a qué hora me va a llegar mi justicia? Es frustrante ver que, pues, no ha pasado nada. Yo estoy aquí atorada en lo mismo y mi agresor está con su vida, como si nada”, dijo la activista ante decenas de estudiantes.