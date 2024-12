Cliente experto en artes marciales frustra asalto en restaurante de Loreto en Puebla | VIDEO

A través de redes sociales, algunas personas reportaron un presunto intento de asalto dentro de un restaurante ubicado en Plaza Loreto, en Puebla. Según primeros reportes, el suceso ocurrió la noche del pasado viernes 29 de noviembre, cuando presuntos sujetos armados ingresaron al establecimiento y trataron de robar las pertenencias de quienes se encontraban disfrutando de sus alimentos, pero aparentemente no habrían tenido éxito.

La denuncia explica que los criminales fueron frenados por un comensal, quien supuestamente sabía artes marciales y no dudó en hacerles frente. No obstante, esta información ha sido negada por las autoridades locales, las cuales detallaron que acudieron al establecimiento y no encontraron la situación descrita en redes sociales, hecho que ha causado un fuerte debate en redes sociales.

"Sobre la información que circula en redes sociales sobre un supuesto asalto al Toks de Loreto, se descartan estos hechos. Oficiales de la Policía de la Ciudad, realizan operativos en la zona a fin de resguardar la integridad de los ciudadanos", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipio de Puebla.

¿Asalto en restaurante de Puebla no ocurrió?

Autoridades negaron el asalto. Foto: SSC_Pue

Sin embargo, en redes sociales se han compartido imágenes y videos en los que se vería una bala en el piso del restaurante. Así mismo se observa a los trabajadores resguardados, esto tras el presunto asalto. Hasta ahora, se desconoce si el intento de robo sí ocurrió, o si se trató de una falsa alarma. Aún así, decenas de personas se han mostrado preocupadas por la falta de seguridad en Puebla y el aumento de delitos violentos.

"Entonces cerraron porque hace mucho frío o porque era hora de cerrar antes. Y lo q parece una bala es una crema o una bolsa de azúcar en forma de bala casquillo la chica está narrando los hechos qué más van a querer ocultar"; "¿esa bala que se ve entonces es falsa?"; "una alucinación colectiva que tuvieron"; "¿fue una fantasía de los ahí presentes o un rumor mal intencionado?"; "otra vez sirvieron crema con hongos mágicos y los del Toks se imaginaron todo", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Autoridades niegan asalto, pero internautas dudan

Hasta ahora, no está claro si el asalto sí ocurrió, fue frustrado, o fue una falsa alarma. Algunas personas comentan que el robo fue impedido por un comensal con conocimientos en artes marciales; otros aseguran que los ladrones sí robaron a los clientes y huyeron con el dinero de la caja registradora. No obstante, la versión de las autoridades resalta que todo se trató de una falsa alarma y que se incrementó la seguridad en la zona.

Videos de internet muestran que en el lugar presuntamente había una bala tirada en el piso. Además, en los videos se ve que los empleados del Toks cerraron con cadenas el establecimiento, esto como presunta señal de que algo peligroso habría pasado dentro de las instalaciones.

