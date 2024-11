Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.2 sacude Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó alrededor de las 14:39 horas sobre un sismo magnitud 4.2 en el estado de Veracruz. La dependencia mexicana detalló que el epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 37 kilómetros al suroeste de Isla, hasta el momento no hay afectaciones ni personas heridas.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz ha activado los protocolos necesarios ante cualquier réplica. Hasta el momento no se han tenido informes sobre inmuebles afectados o personas heridas. Se espera que las autoridades locales mantengan comunicación con la dependencia estatal.

Un sismo puede ser definido como un movimiento brusco en la tierra causado por las placas tectónicas, lo cual genera derrumbes, temblores, fallas en la superficie, e incluso tsunamis. Y es precisamente luego del sismo del mes septiembre del año 2021 que sacudió a diversas entidades del país, que a continuación te presentamos las recomendaciones de qué hacer antes, después de un sismo.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 37 km al SUROESTE de ISLA, VER 30/11/24 14:18:05 Lat 17.72 Lon -95.67 Pf 5 km pic.twitter.com/iH35Fplbn5 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 30, 2024

¿Qué hacer después de un sismo?

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, lo primero que debes de hacer luego de vivir un sismo es verificar que las condiciones de su vivienda estén en óptimo estado, y en caso de que considere que no es segura, notifique a las autoridades y diríjase a un refugio temporal o a casa de amigos o familiares.

Consulte a las fuentes oficiales para tener la información más actualizada.

Sea cuidadoso con la electricidad, las tuberías de gas natural o propano y las fuentes de peligro de origen químico.

Ayude a su familia y a la comunidad transmitiendo mensajes de apoyo y aliento, esto con el objetivo de que no se difunda el pánico.

Aunado a esta importante información para mantener la calma y resguardar la integridad física tras un sismo, Protección Civil ha publicado una infografía en donde se detalla que sí y que no hacer antes, durante y después de registrarse actividad sísmica. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fugas de gas. Utiliza el teléfono sólo para emergencias Infórmate a través de cuentas oficiales.

Foto: Pixabay

