"No caigas en provocaciones": Ana Gastélum, pareja de Kevin Castro, reaparece tras supuesto secuestro de Markitos Toys

Ana Gestálum. prometido de Kevin Castro, recientemente reapareció en las redes sociales y dio envió un mensaje enigmático, tras la noticia del supuesto secuestro de su pareja. El nombre de Kevin Castro comenzó a circular en las redes sociales, luego de que se filtrara información sobre su supuesto secuestro en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, lo que habría ocasionado la cancelación de distintos vuelos durante la tarde del 28 de noviembre.

Sin embargo, la información no ha sido confirmada y los seguidores de el "KC" y Markitos Toys continúan sin saber con exactitud qué sucedió con los creadores de contenido. Y es que la preocupación sobre su estado de salud incrementó debido a que el pasado jueves incendiaron dos restaurantes de Ranch Roll en Culiacán, vinculados con Marcos Castro.

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitido fichas de búsqueda en torno a los influencers, por lo que se desconoce si realmente fueron privados de su libertad. En tanto, An Gestálum utilizó su canal de difusión de Whatasapp para hablar sobre un tema que tan solo incrementó las preguntas en torno a Kevin Castro.

Ana Gastélum comparte mensaje

FOTO: Ana Gastélum

"Pónganse vivas, que no les gane el coraje, déjenlos ser", compartió en su canal de Whatsapp.

Markitos Toys: Ana Gastélum reaparece en redes sociales

Aparentemente, su mensaje fue de broma y lo compartió junto a la imagen de un perro sonriendo, por lo que han surgido versiones sobre que Kevin Castro posiblemente no corre grave peligro, tal y como lo han sugerido versiones anteriores.

Ana Gastélum se comprometió con Kevin Castro el pasado durante un viaje a París, luego de que compartiera en su Instagram la fotografía del anillo junto a la Torre Eiffel, junto al mensaje: El momento perfecto, en la ciudad de mis sueños, con el amor de mi vida".

El influencer Markito Toys es tendencia desde hace varias horas ya que al parecer habría abandonado la ciudad de Culiacán Sinaloa esto después de diversos incidentes que lo involucran a el así como sus cercanos entre ellos la también influencer Ana Gastelum y su novio KC Toys. pic.twitter.com/XvjKgGkvbi — RUMBO MÉXICO 2024 (@RUMBO_MEXICO) November 30, 2024

Por su parte, ninguna de las cuentas de Markitos Toys y Kevin Castro, el "KC", han compartido información sobre su estado de salud, por lo que no se han descartado las versiones sobre sus supuestas privaciones de libertad.

